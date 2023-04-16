Демоверсия Road to Vostok получила обновление, добавляющее в игру ряд интересных новых возможностей и улучшений ©

В сентябре 2022 года разработчик Road to Vostok Team выпустил демоверсию в Steam. Таким образом, фанаты смогли ознакомиться с творением, прозванным "финским СТАЛКЕРОМ", и тем самым помочь разработчику в дальнейшем развитии постапокалиптического шутера.

Судя по всему, сотрудничество с игроками принесло свои плоды, поскольку демоверсия получила обновление, включающее не только необходимые исправления, но и дополнительный контент. Патч был подробно рассмотрен в видеоролике, который вы можете посмотреть ниже.

Вот основные моменты этой версии:

Добавлены зимние варианты.

Расширение деревенских районов.

Добавлена система креплений к оружию.

Улучшена отдача оружия.

Улучшена система инвентаря.

Улучшена система экипировки.

Добавлен предварительный просмотр одежды/персонажа.

Улучшено удержание оружия.

Добавлено новое оружие.

Добавлены новые звуки оружия.

Улучшены зоны окружения/реверберации.

Добавлена возможность плавать и ловить рыбу.

Добавлены лестницы.

Добавлено ночное видение.

Выход второй демки ожидается в третьем квартале этого года, после чего начнется ранний доступ.