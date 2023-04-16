Демоверсия Road to Vostok получила обновление, добавляющее в игру ряд интересных новых возможностей и улучшений

В сентябре 2022 года разработчик Road to Vostok Team выпустил демоверсию в Steam. Таким образом, фанаты смогли ознакомиться с творением, прозванным "финским СТАЛКЕРОМ", и тем самым помочь разработчику в дальнейшем развитии постапокалиптического шутера.
Судя по всему, сотрудничество с игроками принесло свои плоды, поскольку демоверсия получила обновление, включающее не только необходимые исправления, но и дополнительный контент. Патч был подробно рассмотрен в видеоролике, который вы можете посмотреть ниже.
Вот основные моменты этой версии:
- Добавлены зимние варианты.
- Расширение деревенских районов.
- Добавлена система креплений к оружию.
- Улучшена отдача оружия.
- Улучшена система инвентаря.
- Улучшена система экипировки.
- Добавлен предварительный просмотр одежды/персонажа.
- Улучшено удержание оружия.
- Добавлено новое оружие.
- Добавлены новые звуки оружия.
- Улучшены зоны окружения/реверберации.
- Добавлена возможность плавать и ловить рыбу.
- Добавлены лестницы.
- Добавлено ночное видение.
Выход второй демки ожидается в третьем квартале этого года, после чего начнется ранний доступ.
Видео в котором презентация из картинок. Проще текстом дать инфу. А в видео ждёшь геймплей.