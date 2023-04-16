Road to Vostok
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Демоверсия Road to Vostok получила обновление, добавляющее в игру ряд интересных новых возможностей и улучшений

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R_Mor
Новости

В сентябре 2022 года разработчик Road to Vostok Team выпустил демоверсию в Steam. Таким образом, фанаты смогли ознакомиться с творением, прозванным "финским СТАЛКЕРОМ", и тем самым помочь разработчику в дальнейшем развитии постапокалиптического шутера.

Судя по всему, сотрудничество с игроками принесло свои плоды, поскольку демоверсия получила обновление, включающее не только необходимые исправления, но и дополнительный контент. Патч был подробно рассмотрен в видеоролике, который вы можете посмотреть ниже.

Вот основные моменты этой версии:

  • Добавлены зимние варианты.
  • Расширение деревенских районов.
  • Добавлена система креплений к оружию.
  • Улучшена отдача оружия.
  • Улучшена система инвентаря.
  • Улучшена система экипировки.
  • Добавлен предварительный просмотр одежды/персонажа.
  • Улучшено удержание оружия.
  • Добавлено новое оружие.
  • Добавлены новые звуки оружия.
  • Улучшены зоны окружения/реверберации.
  • Добавлена возможность плавать и ловить рыбу.
  • Добавлены лестницы.
  • Добавлено ночное видение.

Выход второй демки ожидается в третьем квартале этого года, после чего начнется ранний доступ.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Bamburrr

Видео в котором презентация из картинок. Проще текстом дать инфу. А в видео ждёшь геймплей.

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