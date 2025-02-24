Демоверсия RoadCraft уже доступна в Steam

Строительные работы начинаются! В рамках Steam Next Fest вышла демоверсия RoadCraft – кооперативного симулятора, где игрокам предстоит восстанавливать разрушенные дороги и инфраструктуру.

Разработчики предлагают три испытания на разных картах, позволяя оценить ключевые механики игры. Пользователи могут работать в одиночку или объединиться в команду до четырех человек, чтобы быстрее справляться с задачами.

Демоверсия будет доступна ограниченное время и не потребует предзаказа. Однако прогресс, достигнутый в ней, перенесен не будет – это эксклюзивная версия, созданная специально для фестиваля.

RoadCraft обещает захватывающий геймплей, где на каждом шагу придется адаптироваться к сложностям ремонта и благоустройства. Успейте опробовать демоверсию и оставить свой отзыв разработчикам!