Новый трейлер RoadCraft демонстрирует RTX-технологии

RoadCraft выходит 20 мая с DLSS 4 с Multi Fame Generation. DLSS Frame Generation и Super Resolution (модель трансформера), DLAA и Reflex также будут доступны на запуске. Nvidia опубликовала новый трейлер, чтобы продемонстрировать технологии в действии.

В RoadCraft вы играете за лидера компании, специализирующейся на восстановлении мест, разрушенных стихийными бедствиями, используйте свою строительную технику, чтобы перезапустить местную промышленность на 8 уникальных картах, каждая площадью 4 км², с собственными биомами и зданиями.

Многочисленные задания ждут вас и вашу тяжелую технику, пока вы работаете над перезапуском местной промышленности: расчистка мусора, замена неисправного оборудования, восстановление дорог и мостов, поврежденных плохой погодой, развертывание колонн с ресурсами для производства новых материалов для реконструкции и многое другое. Все это можно делать в одиночку или в онлайн-кооперативе с 3 друзьями.