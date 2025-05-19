Новый трейлер RoadCraft демонстрирует RTX-технологии

RoadCraft выходит 20 мая с DLSS 4 с Multi Fame Generation. DLSS Frame Generation и Super Resolution (модель трансформера), DLAA и Reflex также будут доступны на запуске. Nvidia опубликовала новый трейлер, чтобы продемонстрировать технологии в действии.
В RoadCraft вы играете за лидера компании, специализирующейся на восстановлении мест, разрушенных стихийными бедствиями, используйте свою строительную технику, чтобы перезапустить местную промышленность на 8 уникальных картах, каждая площадью 4 км², с собственными биомами и зданиями.
Многочисленные задания ждут вас и вашу тяжелую технику, пока вы работаете над перезапуском местной промышленности: расчистка мусора, замена неисправного оборудования, восстановление дорог и мостов, поврежденных плохой погодой, развертывание колонн с ресурсами для производства новых материалов для реконструкции и многое другое. Все это можно делать в одиночку или в онлайн-кооперативе с 3 друзьями.
И смысл 200 фейковых фпс, это вам не шутер от 1 лица.
ну как же, посмотри мы положили болт на оптимизацию и за счет nvidia выезжаем, не покупай наш продукт, отличная антиреклама я считаю
Там и так нормальная оптимизация, играл в демку с DLAA.
Иди АМД покупай, не бузи.
DLSS убирает всю чёткость, вода стала будто текстуры понизили с уьлтра до средних. Мдааа , дурят людей.
Иди купи АМД, не бухти.
Так по факту ведь, пересмотри момент с водой
DLSS к сожалению плохо работает на низких разрешениях. Если играть в 4K с DLSS качество, то картинка будет супер. А вот если играть в QHD или ещё хуже 1080p, то тогда всё превращается в мыло.
По сути DLSS хорошо себя показывает только в 4k разрешении.
такой клоун- видно что включили рт и длсс- отражения приятные стали ,хоть и не фантастика разница.зато фпс в небо улетают,а ты так и будешь ныть со воими мудями и космическим импутлагом
Мне одному показалось что этот длсс делает мультяшной и мыльной игру....
Ну естественно не показалось, понижать разрешение до самого низкого и адаптировать под твоё родное, плюс резкость, это всё от консоли пошло
Тебе одному.
в гта 5 длсс превращает в мыльный мультфильм. сто процентов!!! отключил навсегда там
На своём парашном фулл хд мониторе?)))
я понимаю что этот поджанр (автосимы на бездорожье) имеет свою ЦА, но в чём прикол штамповать тонну однотипных игр в разной местности?
Бабки) как еа и юбики конвеер эдишн
Ты ответил сам на свой вопрос)
Не скажу что эта игра похожа на Snowrunner. Как минимум, здесь на будет заправок и коэффициента нанесенного дамага авто
Мощно, реально. Походу ETS заменю на этот шедевр.
Приехали.. GTX-технологии такими "темпами" будут демонстрировать скоро...
Без длсс выглядит намного лучше.