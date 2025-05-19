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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
7.4 100 оценок

Новый трейлер RoadCraft демонстрирует RTX-технологии

monk70 monk70

RoadCraft выходит 20 мая с DLSS 4 с Multi Fame Generation. DLSS Frame Generation и Super Resolution (модель трансформера), DLAA и Reflex также будут доступны на запуске. Nvidia опубликовала новый трейлер, чтобы продемонстрировать технологии в действии.

В RoadCraft вы играете за лидера компании, специализирующейся на восстановлении мест, разрушенных стихийными бедствиями, используйте свою строительную технику, чтобы перезапустить местную промышленность на 8 уникальных картах, каждая площадью 4 км², с собственными биомами и зданиями.

Многочисленные задания ждут вас и вашу тяжелую технику, пока вы работаете над перезапуском местной промышленности: расчистка мусора, замена неисправного оборудования, восстановление дорог и мостов, поврежденных плохой погодой, развертывание колонн с ресурсами для производства новых материалов для реконструкции и многое другое. Все это можно делать в одиночку или в онлайн-кооперативе с 3 друзьями.

21
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
kotasha

И смысл 200 фейковых фпс, это вам не шутер от 1 лица.

5
diman4enko

ну как же, посмотри мы положили болт на оптимизацию и за счет nvidia выезжаем, не покупай наш продукт, отличная антиреклама я считаю

2
Nick1906 diman4enko

Там и так нормальная оптимизация, играл в демку с DLAA.

2
Стрелок-расист diman4enko

Иди АМД покупай, не бузи.

2
JackBV

DLSS убирает всю чёткость, вода стала будто текстуры понизили с уьлтра до средних. Мдааа , дурят людей.

5
Стрелок-расист

Иди купи АМД, не бухти.

4
Нехтер Сеченов Стрелок-расист

Так по факту ведь, пересмотри момент с водой

2
Batchankoff

DLSS к сожалению плохо работает на низких разрешениях. Если играть в 4K с DLSS качество, то картинка будет супер. А вот если играть в QHD или ещё хуже 1080p, то тогда всё превращается в мыло.
По сути DLSS хорошо себя показывает только в 4k разрешении.

V1RuS.pr||0

такой клоун- видно что включили рт и длсс- отражения приятные стали ,хоть и не фантастика разница.зато фпс в небо улетают,а ты так и будешь ныть со воими мудями и космическим импутлагом

Apolinariy85

Мне одному показалось что этот длсс делает мультяшной и мыльной игру....

3
Light of Tfuth

Ну естественно не показалось, понижать разрешение до самого низкого и адаптировать под твоё родное, плюс резкость, это всё от консоли пошло

SGate

Тебе одному.

5
Владимир Омов

в гта 5 длсс превращает в мыльный мультфильм. сто процентов!!! отключил навсегда там

3
Nick1906 Владимир Омов

На своём парашном фулл хд мониторе?)))

2
это никогда не шрекончитс

я понимаю что этот поджанр (автосимы на бездорожье) имеет свою ЦА, но в чём прикол штамповать тонну однотипных игр в разной местности?

2
rider23

Бабки) как еа и юбики конвеер эдишн

1
hpi

Ты ответил сам на свой вопрос)

K0t Felix

Не скажу что эта игра похожа на Snowrunner. Как минимум, здесь на будет заправок и коэффициента нанесенного дамага авто

Real Slim Shady

Мощно, реально. Походу ETS заменю на этот шедевр.

1
SpicyYusei

Приехали.. GTX-технологии такими "темпами" будут демонстрировать скоро...

enigmahas

Без длсс выглядит намного лучше.