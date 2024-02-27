Релиз игры Robin Hood: Sherwood Builders сопровождается выходом официального трейлера

Robin Hood - Sherwood Builders – это приключенческая ролевая игра с элементами градостроительства, в которой вам предстоит воплотиться в классического героя, борющегося с тиранией и несправедливостью, царящими в Шервуде. В роли Робина вы будете сражаться, охотиться, созидать, воровать у богатых и , конечно же, помогать местным жителям, чтобы противостоять шерифу Ноттингема и его жестокому режиму. И все это в режиме открытого мира, который можно свободно исследовать. Робин Гуд – знаменитый герой средневековых английских народных баллад, который, согласно преданиям, бродил в те времена в Шервудском лесу со своими верными людьми, объявленными вне закона. В игре вы повстречаете и таких легендарных персонажей, как леди Мэрион, Маленький Джон, брат Тук и Алан из Лощины.
Приключенческая игра, сочетающая в себе ролевые и градостроительные элементы. Взяв на себя роль короля воров, вам предстоит заниматься воровством и грабежами, участвовать в сражениях, ездить на лошади, стрелять из лука, помогать бедным, а также развивать лесную деревню и её сообщество. В Robin Hood - Builders Of Sherwood вам доступен большой открытый мир, который вы можете свободно исследовать.
Первостепенной задачей является постройка лесного лагеря, которому предстоит развиваться вместе с новоприбывшими жителями. Обеспечивайте жителей едой, одеждой, снаряжением и оружием как для ближнего боя, так и для дальнего боя. В деревне вам понадобятся: охотники, стражники, разбойники, строители, земледельцы. Кроме того, вам придётся торговать с местными фермами и городскими торговцами.
Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1500X
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Оперативная память: 4 ГБ
Место на диске: 65 ГБ
Процессор: Intel Core i3-12100 / AMD Ryzen 5 3600
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 65 ГБ
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