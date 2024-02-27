Релиз игры Robin Hood: Sherwood Builders сопровождается выходом официального трейлера

Приключенческая игра, сочетающая в себе ролевые и градостроительные элементы. Взяв на себя роль короля воров, вам предстоит заниматься воровством и грабежами, участвовать в сражениях, ездить на лошади, стрелять из лука, помогать бедным, а также развивать лесную деревню и её сообщество. В Robin Hood - Builders Of Sherwood вам доступен большой открытый мир, который вы можете свободно исследовать.

Первостепенной задачей является постройка лесного лагеря, которому предстоит развиваться вместе с новоприбывшими жителями. Обеспечивайте жителей едой, одеждой, снаряжением и оружием как для ближнего боя, так и для дальнего боя. В деревне вам понадобятся: охотники, стражники, разбойники, строители, земледельцы. Кроме того, вам придётся торговать с местными фермами и городскими торговцами.