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Robin Hood - Sherwood Builders 29.02.2024
Экшен, Ролевая, Стратегия, Инди, Строительство, От третьего лица, Средневековье
7.3 66 оценок

Релиз игры Robin Hood: Sherwood Builders сопровождается выходом официального трейлера

KAMA33
Новости

Robin Hood - Sherwood Builders – это приключенческая ролевая игра с элементами градостроительства, в которой вам предстоит воплотиться в классического героя, борющегося с тиранией и несправедливостью, царящими в Шервуде. В роли Робина вы будете сражаться, охотиться, созидать, воровать у богатых и , конечно же, помогать местным жителям, чтобы противостоять шерифу Ноттингема и его жестокому режиму. И все это в режиме открытого мира, который можно свободно исследовать. Робин Гуд – знаменитый герой средневековых английских народных баллад, который, согласно преданиям, бродил в те времена в Шервудском лесу со своими верными людьми, объявленными вне закона. В игре вы повстречаете и таких легендарных персонажей, как леди Мэрион, Маленький Джон, брат Тук и Алан из Лощины.

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