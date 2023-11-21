Roblox достигла уровня Call of Duty - более 70 миллионов пользователей в день

Roblox догнал Call of Duty: согласно последнему финансовому отчету, ежедневная активность платформы составляет более 70 млн. человек, что ставит ее в один ряд с популярной серией шутеров от Activision.

В последнем квартале доходы Roblox составили 713 млн. долларов США, но поражает цифра ежедневных пользователей за три месяца, закончившихся 30 сентября.

70,2 млн. ежедневных активных пользователей — это 20-процентный рост Roblox по сравнению с предыдущим годом. Такой же рост был зафиксирован и по количеству часов, проведенных за игрой, которое превысило 16 млрд. часов, что также на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.

Информация о показателях Call of Duty неизменно берется из судебного процесса между Microsoft и FTC, когда генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик был вызван для дачи показаний и привел цифры о франшизе, ставшей иглой для поглощения.

"У Call of Duty 70 млн. ежедневных активных пользователей", - заявил тогда Котик. "Большая часть игроков находится на смартфонах, после чего мы имеем 25 процентов на ПК, что-то вроде 15-16 процентов на PlayStation и 7-8 процентов на Xbox".