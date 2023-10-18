Всего за неделю Roblox на консолях PlayStation загрузили более 10 миллионов пользователей ©

Популярная бесплатная песочница и целая онлайн-платформа с отдельными играми, Roblox, наконец-то добралась до консолей PlayStation. Неделю назад, 10 октября, разработчики портировали проект на PS4 и PS5, полностью сохранив его основные возможности. Всего за семь дней Roblox удалось установить внушительный рекорд на новой платформе, завоевав огромное количество игроков.

По данным аналитического портала Player Engagement Tracker от Circana, за первую неделю после запуска Roblox заняла 3-е место по самому большому количеству игроков на PlayStation. Проект опережает только популярная королевская битва Fortnite и шутер Call of Duty: Modern Warfare 2.

Представители разработчиков Roblox также подтверждают чрезвычайно успешный запуск проекта на PS4 и PS5. С момента релиза игры её количество скачиваний перевалило за 10 миллионов с уникальных аккаунтов. И это при том факте, что Roblox доступна на PS5 только благодаря обратной совместимости и не имеет продвинутых визуальных улучшений.