В Steam открылся предзаказ на шутер RoboCop: Rogue City с доступностью в России. Представлены системные требования

В магазине Steam появилась возможность сделать предварительный заказ на шутер от первого лица RoboCop: Rogue City по легендарной франшизе фильмов Робокоп. На выбор предлагается два издания: стандартное и издание Алекса Мёрфи. Игру можно приобрести в России.
- Стандартное стоит 1699 руб. и включает только игру.
- Издание Алекса Мёрфи стоит 1999 руб. и помимо игры также включает:
- Дополнительное оружие «OCP»
- Поврежденная в бою броня главного героя из первого фильма «Робокоп» (внешний вид экипировки)
- Пистолет Авто-9 «Прототип» (внешний вид снаряжения)
- Доступ к игре за 48 часов до ее официального релиза.
- Цифровой артбук с более чем 100 страницами изображений и комментариями разработчиков игр.
Предзаказавшие игроки получат синюю броню главного героя из RoboCop 2 и «черный как смоль» внешний вид оружия Авто-9.
Создатели также опубликовали системные требования к ПК.
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-4790 или Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 ГБ или AMD Radeon RX 480, 4 ГБ
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3800XT
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 ГБ или AMD Radeon RX 6800, 16 ГБ
на русском языке, официально продается в ру регионе, игра в стиле боевиков 90-х, даже герои судя по трейлеру выглядят прям как в фильме (внешность), без всяких повесток и отсебятины - блин, неужели такие разработчики еще существуют? это же шикарно !!! надо брать
Маленькие студии не могут позволить себе политику
Даже не вериться, что есть такое, что бы без всех этих современных идио*т*ских тенденций.
Эта игра сможет выехать только на ностальгии, судя по видосом, сам геймплей просто дно!
Судя по видосам, ты в игре настоящий робот)) И кому-то это понравится. Не всем же клепать одинаковые асасины, игры разные, вкусы у людей разные. В погоне за баблом многие это забыли и ориентируются на серую массу, вроде тебя
Геймплей просто кино.
Живой или мертвый, ты пойдешь со мной!
Где адепты оптимизации? Даже Денувы нет 🤔
это я предзакажу, офигенная Б-шка должна выйти.
Не делайте предзаказ. Запомните, это зло.
Сильно - хорошая новость - надо брать!)
пошла мода с ранними доступами, что за