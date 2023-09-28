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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.6 216 оценок

В Steam открылся предзаказ на шутер RoboCop: Rogue City с доступностью в России. Представлены системные требования

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monk70
Новости

В магазине Steam появилась возможность сделать предварительный заказ на шутер от первого лица RoboCop: Rogue City по легендарной франшизе фильмов Робокоп. На выбор предлагается два издания: стандартное и издание Алекса Мёрфи. Игру можно приобрести в России.

  • Стандартное стоит 1699 руб. и включает только игру.
  • Издание Алекса Мёрфи стоит 1999 руб. и помимо игры также включает:
    • Дополнительное оружие «OCP»
    • Поврежденная в бою броня главного героя из первого фильма «Робокоп» (внешний вид экипировки)
    • Пистолет Авто-9 «Прототип» (внешний вид снаряжения)
    • Доступ к игре за 48 часов до ее официального релиза.
    • Цифровой артбук с более чем 100 страницами изображений и комментариями разработчиков игр.

Предзаказавшие игроки получат синюю броню главного героя из RoboCop 2 и «черный как смоль» внешний вид оружия Авто-9.

Создатели также опубликовали системные требования к ПК.

Минимальные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10
    • Процессор: Intel Core i7-4790 или Ryzen 5 2600
    • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 ГБ или AMD Radeon RX 480, 4 ГБ

Рекомендованные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10
    • Процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3800XT
    • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 ГБ или AMD Radeon RX 6800, 16 ГБ
24
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Сyberpunk

на русском языке, официально продается в ру регионе, игра в стиле боевиков 90-х, даже герои судя по трейлеру выглядят прям как в фильме (внешность), без всяких повесток и отсебятины - блин, неужели такие разработчики еще существуют? это же шикарно !!! надо брать

13
Twiceasniceasguys

Маленькие студии не могут позволить себе политику

12
UndecidedLionel

Даже не вериться, что есть такое, что бы без всех этих современных идио*т*ских тенденций.

3
neeXXXT

Эта игра сможет выехать только на ностальгии, судя по видосом, сам геймплей просто дно!

-2
Twiceasniceasguys neeXXXT

Судя по видосам, ты в игре настоящий робот)) И кому-то это понравится. Не всем же клепать одинаковые асасины, игры разные, вкусы у людей разные. В погоне за баблом многие это забыли и ориентируются на серую массу, вроде тебя

4
JustA_NiceGuy neeXXXT

Геймплей просто кино.

1
Twiceasniceasguys

Живой или мертвый, ты пойдешь со мной!

3
Nick1906

Где адепты оптимизации? Даже Денувы нет 🤔

1
GraF68ru

это я предзакажу, офигенная Б-шка должна выйти.

0
deusMarshall

Не делайте предзаказ. Запомните, это зло.

0
pavloalex

Сильно - хорошая новость - надо брать!)

0
Dark1994

пошла мода с ранними доступами, что за

0