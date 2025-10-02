Rock Band 4 покинет цифровые магазины 5 октября

Harmonix объявила, что Rock Band 4 будет официально снята с продажи в PlayStation Store и Microsoft Store 5 октября 2025 года, совпав с десятым днём рождения игры и окончанием срока действия лицензий на основной саундтрек. Для новых игроков это означает, что единственный способ приобрести игру — это редкие физические копии, так как цифровая дистрибуция давно доминирует на рынке.

Игра, выпущенная в октябре 2015 года на PS4 и Xbox One, сохранит доступ для тех, кто уже купил её. Также сохранится доступ к ранее приобретённым DLC. Однако с течением времени всё больше загружаемого контента будет сниматься с продажи из-за истечения лицензий, что ограничит возможность новых игроков собрать полную музыкальную коллекцию. Harmonix поблагодарила сообщество за поддержку: «Если вы хотели приобрести последние песни, сейчас самое время».

Несмотря на долгую историю, Rock Band 4 не получила обновлений для PS5 и Xbox Series X/S и по-прежнему полагается на обратную совместимость. Это значит, что физические копии для новых консолей требуют наличия диска для запуска.

Сама игра сохранила классический ритмичный геймплей с пластиковыми инструментами, но добавила новшества, включая режимы Freestyle для соло-исполнений. За годы релиза было выпущено множество DLC и добавлен онлайн-мультиплеер, что расширило возможности франшизы, ранее известной локальным мультиплеером.

После выпуска Rock Band 4 Harmonix сосредоточилась на других проектах и в 2021 году была приобретена Epic Games. Теперь студия применяет свой опыт работы с музыкальными играми в Fortnite, создавая новые музыкальные события и геймплейные механики.