Rockbeasts - необычная ролевая игра про управление рок-группой выйдет в 2025 году

Издатель Team17 и разработчик Lichthund анонсировали Rockbeasts – сюжетную RPG с элементами менеджмента, которая выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series, Switch и PC (Steam).

Игрокам предстоит взять на себя роль менеджера молодой рок-группы, пытающейся пробиться к славе в эпоху MTV, гранжа и неудачных стрижек. Вас ждут сложные решения, борьба за творческую свободу и выбор между рок-н-ролльным бунтарством или продажностью.

Сюжет игры написал сценарист The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, а атмосфера 90-х воссоздана с вниманием к деталям – от музыки до реалий музыкального бизнеса.

Ваши музыканты – неуправляемая кучка неудачников, и только вы можете превратить их в настоящих рок-звезд.