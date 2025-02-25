ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Rockbeasts 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, Инди, Менеджер, Юмор
0 0 оценок

Rockbeasts - необычная ролевая игра про управление рок-группой выйдет в 2025 году

butcher69
Новости

Издатель Team17 и разработчик Lichthund анонсировали Rockbeasts – сюжетную RPG с элементами менеджмента, которая выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series, Switch и PC (Steam).

Игрокам предстоит взять на себя роль менеджера молодой рок-группы, пытающейся пробиться к славе в эпоху MTV, гранжа и неудачных стрижек. Вас ждут сложные решения, борьба за творческую свободу и выбор между рок-н-ролльным бунтарством или продажностью.

Сюжет игры написал сценарист The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, а атмосфера 90-х воссоздана с вниманием к деталям – от музыки до реалий музыкального бизнеса.

Ваши музыканты – неуправляемая кучка неудачников, и только вы можете превратить их в настоящих рок-звезд.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий