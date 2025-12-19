Frosty Fest 2025 добавил в Rocket League задания и тематические награды

В Rocket League стартовал традиционный зимний ивент Frosty Fest 2025, приуроченный к праздничному сезону. В рамках события игроков ждут сезонные задания, выполнение которых откроет доступ к тематическим косметическим наградам и украшениям для автомобилей.

Главной особенностью фестиваля в этом году стало специальное событие «Соперничество факультетов Хогвартса». Участники смогут выбрать один из домов знаменитой школы волшебства и сражаться за его честь в матчах, зарабатывая очки для своей команды и внося вклад в общий зачёт.

Дополняет праздничную атмосферу новый игровой гимн, созданный специально для ивента исполнителем Caster. Frosty Fest 2025 продлится ограниченное время и станет отличным поводом вернуться на арену, чтобы отметить зиму вместе с Rocket League.