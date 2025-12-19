STALKER 2 получил новое обновление с исправлениями для Stories Untold

17 декабря вышло бесплатное контентное обновление Stories Untold для STALKER 2, благодаря которому в игре появились новые локации и квесты, на прохождение которых уйдет несколько часов.

Однако, как оказалось, вместе с обновлением в игре появились и новые баги, о которых уже известно разработчикам и для устранения которых было выпущено соответствующее исправление.

Согласно патчноуту, обновление исправляет баг, из-за которого вблизи Старой мельницы в Малой зоне могло появляться слишком много кровососов. Кроме того, патч 1.009 исправляет несколько случаев, когда артефакты были недоступны из-за проблем с размещением, а также баг, связанный с поведением ИИ.

По словам разработчиков, в Stories Untold игроков ждет более 5 часов нового контента, включая 8 новых миссий, 7 новых локаций, 6 новых персонажей, каждый со своей историей, 3 новых уникальных предмета, уникальное оружие и многое другое, так что не удивляйтесь, если скоро выйдет еще один патч.