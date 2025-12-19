ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 039 оценок

STALKER 2 получил новое обновление с исправлениями для Stories Untold

Gruz_ Gruz_

17 декабря вышло бесплатное контентное обновление Stories Untold для STALKER 2, благодаря которому в игре появились новые локации и квесты, на прохождение которых уйдет несколько часов.

"Подарок от Зоны" прибыл раньше: для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышло бесплатное сюжетное дополнение на 5 часов контента

Однако, как оказалось, вместе с обновлением в игре появились и новые баги, о которых уже известно разработчикам и для устранения которых было выпущено соответствующее исправление.

Согласно патчноуту, обновление исправляет баг, из-за которого вблизи Старой мельницы в Малой зоне могло появляться слишком много кровососов. Кроме того, патч 1.009 исправляет несколько случаев, когда артефакты были недоступны из-за проблем с размещением, а также баг, связанный с поведением ИИ.

По словам разработчиков, в Stories Untold игроков ждет более 5 часов нового контента, включая 8 новых миссий, 7 новых локаций, 6 новых персонажей, каждый со своей историей, 3 новых уникальных предмета, уникальное оружие и многое другое, так что не удивляйтесь, если скоро выйдет еще один патч.

zqqqq

Призываю в комменты хейтеров, нам очень важно знать как вам плевать на игру

PpLtZ

Если бы ты немного поразмыслил над происходящим, то понял, что там далеко не плевать на игру и поэтому столько эмоций и негатива. Игрой она ещё не стала, а ждали игру, в том числе и я. Сыровата для звания игры. Ничего личного, просто сам посуди.

zqqqq PpLtZ

Буквально открываешь последние новости по сталкачу и видишь, как каждый второй пишет, что игра мертва, 4004 жалкая контора, и вообще плевать, что они там делают. Итог таков, что насобиралось сколько? 500 комментов, хейтеров всех мастей. Без обид

dirty bat

ну мне настолько наплевать что я даже с торента не качал, но в новость зашел - ЛОЛ 😆

askazanov

Без багов никуда!? ))

dirty bat

да! без багов дорого в никуда!

IY1982

у укрочехов всё стабильно: патчи патчей.

KleptomaniacalAlbert

не забудь заорать ГОЙДААААА!

dirty bat

а фиксы для патча патчей будут? 😆

antiRed

оптимизон и исчезающие деревья как были так и остались

dirty bat

так это жЫ фича такая из за аномалий.

SamoGon170

Шо они там исправляли? Провода да вернули, но теперь трупы в воздухе висят или просто исчезают. То же самое с артефактами то их в одной точке может шути три заспавнится один за другим, то они в затекстурье.. В пещере с контролёром на кордоне артефакт как в камне появлялся, так и появляется, а уже три патча назад просили исправить эту хрень.

DetroyT[RU]

Кровососов много не бывает. Бывает плохое оснащение.

ReeDeR91

Ля до сих пор элементарная механика артов не работает нормально. В каком то обновлении они сделали их пыгающими чтобы усложнить. Потом в каком то обновлении арты стали проваливаться. Сейчас они убрали прыгание. Но и зоны срабатывания аномалий стали отличаться от привычных и выходят за рамки визуального эффекта аномалий. Поиск артов это русская рулетка самая настоящая.

При том что 90 процентов артов полный радиоактивный мусор. Но так было во всех частях.

Кстати с артами в версиях полугодичной давности проблем не помню. Не проваливались. Это наковыряли что-то в коде совсем недавно.

Артем Lion

такими темпами, скоро будут раздачи сталкер 2 v2.1 и т.д.

dirty bat

так это же все преальфа, или уже бета??