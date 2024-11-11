Авторы Black Mesa анонсировали кооперативный шутер Rogue Point

Team17 и команда Crowbar Collective (Black Mesa) анонсировали кооперативный шутер для четырех игроков с элементами рогалика под названием Rogue Point. Игра планируется к выходу в раннем доступе Steam в 2025 году.

Действие Rogue Point разворачивается на Земле после гибели богатейшего бизнесмена. Конгломераты хотят получить его наследие себе, поэтому нанимают частные армии для войны с противоборствующими корпорациями.

Авторы обещают динамичные тактические бои с глубоким стратегическим планированием. На старте в Rogue Point будут представлены четыре локации, которые могут преобразовываться благодаря системе параметрического дизайна, что открывает новые стратегии и задачи с каждой новой вылазкой.

Разработчики Rogue Point также рассказали, что в шутере будет пять классов: солдат, берсеркер, снайпер, здоровяк и пятизвездочный. Еще заявлены 22 вида оружия, 11 тактических устройств, 25 дополнительных аксессуаров, включая лазеры, прицелы, глушители, удлинённые магазины, и 55 косметических предметов.

Студия Crowbar Collective говорит, что Rogue Point пробудет в раннем доступе около года. По мере разработки в шутер планируют добавлять новые карты, оружие, поддержку мастерской Steam и многое другое.