Авторы Black Mesa анонсировали кооперативный шутер Rogue Point

Team17 и команда Crowbar Collective (Black Mesa) анонсировали кооперативный шутер для четырех игроков с элементами рогалика под названием Rogue Point. Игра планируется к выходу в раннем доступе Steam в 2025 году.
Действие Rogue Point разворачивается на Земле после гибели богатейшего бизнесмена. Конгломераты хотят получить его наследие себе, поэтому нанимают частные армии для войны с противоборствующими корпорациями.
Авторы обещают динамичные тактические бои с глубоким стратегическим планированием. На старте в Rogue Point будут представлены четыре локации, которые могут преобразовываться благодаря системе параметрического дизайна, что открывает новые стратегии и задачи с каждой новой вылазкой.
Разработчики Rogue Point также рассказали, что в шутере будет пять классов: солдат, берсеркер, снайпер, здоровяк и пятизвездочный. Еще заявлены 22 вида оружия, 11 тактических устройств, 25 дополнительных аксессуаров, включая лазеры, прицелы, глушители, удлинённые магазины, и 55 косметических предметов.
Студия Crowbar Collective говорит, что Rogue Point пробудет в раннем доступе около года. По мере разработки в шутер планируют добавлять новые карты, оружие, поддержку мастерской Steam и многое другое.
Ещё одни..
А с дополнениями на HL1 что?
Помню когда был тизер, то все думали что грани это сама блек меза и для каждого цвета дополнение опосинг форс, блю шифт, дикей.
А на деле выкакнули этот шит.
Есть такое.
Их совсем другая команда делает, Tripmine Studios.
как будто я это раньше видел
Ещё одни хотят самоубиться об кооп. Удачи, чо.
Ничему их жизнь не учит(С)...
Так и думал что нечто подобное будет. Еще и фиолетовую гомосятину понапихали.