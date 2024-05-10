Релиз The Rogue Prince of Persia отложен из-за неожиданного дебюта Hades 2

Издательство Ubisoft и разработчик Evil Empire отложили запуск в раннем доступе недавно анонсированной The Rogue Prince of Persia с 14 мая на чуть более поздний срок в мае. Точная дата будет объявлена 13 мая.
По словам разработчиков, задержка связана с неожиданным запуском Hades 2.
"Поскольку в эту игру играют все, включая мам (включая всю нашу команду... и их мам), мы решили дать людям возможность развлечься, прежде чем выпустить The Rogue Prince of Persia", - говорится в заявлении Evil Empire.
Мы полностью уверены в The Rogue Prince of Persia, но не каждый день игра в том же жанре, что и вы, одна из самых ожидаемых игр 2024 года, выходит в раннем доступе за неделю до того, как вы планируете сделать то же самое. Мы не настолько горды, чтобы игнорировать последствия этого, и мы искренне верим, что эта небольшая задержка - лучшее решение для нас и нашего путешествия в раннем доступе.
The Rogue Prince of Persia будет доступна для ПК через Steam.
Его не отложить,а отменить надо...
этот кал не спасти
А быть может лучше совсем не выпускать этого недопринца не Персии? Рисовка отстой. Даже если там геймплей пушка, с таким отталкивающим визуалом играть всё равно не захочешь. Как в принципе можно было настолько некрасиво нарисовать игру? Разрабы с головой дружат или как?
"...развлечься, прежде чем разочароваться The Rogue Prince of Persia" вот так надо было)
а поему он фиолетовый?
Это синяки от бесконечных падений.