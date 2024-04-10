Ubisoft и Evil Empire анонсировали The Rogue Prince of Persia для ПК

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Evil Empire анонсировали игру The Rogue Prince of Persia для PC (Steam). Игра выйдет в ранний доступ 14 мая.
Окунитесь в стремительный, сложный, но доступный рогалик осваивая акробатические движения и плавно переходя от платформера к бою. Находите новое оружие, экипируйте безделушки со специальными эффектами и улучшайте их, создавая свои собственные конструкции. Открывайте новых персонажей, информацию и области, пытаясь найти способ спасти Персию от нашествия гуннов и стать героем, которым вы всегда хотели быть.
Как за е ба л и вместо норм дизайна как раньше, делают опять соевое куколд го в но.
Что мы увидели на самом деле
У них вообще нет денег или они решили стать инди разработчиком?
It's the biggest piece of dog shit
этой какой то позор.Могли бы нормальный ремейк с NES или роуглайк . C нормальной реалистичной рисовкой
Лучше бы вместо этого the lost crown добавили в стим
Да будут также хвалить, как и недавнего "принца".
А тут аж рогалик по принцу! Мастхэв
О игра java с телефона прикольно, так стоп 2024...
А стоимость тоже 130 евро будет?
Чухня короче
за что они так с принцом персии? вот за что ????????????????? ироды!
геймплею думаю будет нормально, но почему он блин фиолетовый?
Здесь уместен отрывок из фильма Остров проклятых
В плане механик норм думаю будет. Но визуально ад просто. Кто там, что то про Лост Краун говорил.
Чего это за нахер? Ещё немного и Юбишизики по Принцу анонсируют графическую новеллу, ублюдки жабоедские..