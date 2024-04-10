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The Rogue Prince of Persia 14.05.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
2.6 7 оценок

Ubisoft и Evil Empire анонсировали The Rogue Prince of Persia для ПК

butcher69
Новости

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Evil Empire анонсировали игру The Rogue Prince of Persia для PC (Steam). Игра выйдет в ранний доступ 14 мая.

Окунитесь в стремительный, сложный, но доступный рогалик осваивая акробатические движения и плавно переходя от платформера к бою. Находите новое оружие, экипируйте безделушки со специальными эффектами и улучшайте их, создавая свои собственные конструкции. Открывайте новых персонажей, информацию и области, пытаясь найти способ спасти Персию от нашествия гуннов и стать героем, которым вы всегда хотели быть.

-12
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Simple Jack
Спойлер
13
AndruhaGruz
0
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Спойлер
Спойлер

Как за е ба л и вместо норм дизайна как раньше, делают опять соевое куколд го в но.

11
Talendor3

Что мы увидели на самом деле

10
Mazaxati

У них вообще нет денег или они решили стать инди разработчиком?

8
Коля Кощей

It's the biggest piece of dog shit

2
SULIK 712

этой какой то позор.Могли бы нормальный ремейк с NES или роуглайк . C нормальной реалистичной рисовкой

1
agula98

Лучше бы вместо этого the lost crown добавили в стим

1
Sider999

Да будут также хвалить, как и недавнего "принца".

А тут аж рогалик по принцу! Мастхэв

0
Unicorling

О игра java с телефона прикольно, так стоп 2024...

0
001fess

А стоимость тоже 130 евро будет?

0
Sold1er Boy

Чухня короче

0
Ezdeaz

за что они так с принцом персии? вот за что ????????????????? ироды!

0
bysaturn

геймплею думаю будет нормально, но почему он блин фиолетовый?

0
Ден Калашников

Здесь уместен отрывок из фильма Остров проклятых

0
Farisey

В плане механик норм думаю будет. Но визуально ад просто. Кто там, что то про Лост Краун говорил.

0
Петр Стрельцов

Чего это за нахер? Ещё немного и Юбишизики по Принцу анонсируют графическую новеллу, ублюдки жабоедские..

0
AndruhaGruz
0