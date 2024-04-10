Ubisoft и Evil Empire анонсировали The Rogue Prince of Persia для ПК

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Evil Empire анонсировали игру The Rogue Prince of Persia для PC (Steam). Игра выйдет в ранний доступ 14 мая.

Окунитесь в стремительный, сложный, но доступный рогалик осваивая акробатические движения и плавно переходя от платформера к бою. Находите новое оружие, экипируйте безделушки со специальными эффектами и улучшайте их, создавая свои собственные конструкции. Открывайте новых персонажей, информацию и области, пытаясь найти способ спасти Персию от нашествия гуннов и стать героем, которым вы всегда хотели быть.