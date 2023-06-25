Atari выпустит обновлённую версию RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe для ПК и коснолей ©

Издатель Atari и разработчик Orbit Studio анонсировали RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и ПК. Это обновленная версия RollerCoaster Tycoon Adventures, выпущенная для Switch и ПК в Epic Games Store. Она будет выпущена в 2023 году.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe — это официальное обновление любимого поклонниками симулятора тематического парка Atari для консолей, в котором представлено 80 новых аттракционов, в том числе несколько сезонных тематических аттракционов, в результате чего их общее число достигло колоссальных 200. Недавно разработанный интерфейс, оптимизированный для использования с контроллерами консолей, обеспечивает беспрепятственную разработку тематического парка, что делает его интересным для всех возрастов. Усовершенствованный интуитивно понятный конструктор подставок позволяет создавать дикие, смертоносные подставки, которые крутятся и крутятся, пикируют и кружатся.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe — это модернизированная и доступная версия многолетней игры по созданию парков развлечений, которая покорила мир. Создавайте парки, настраивайте аттракционы, настраивайте аттракционы и ухаживайте за великолепными пейзажами — и все это во имя развлечения и счастья гостей. Три режима игры, оптимизированные для использования с контроллерами консолей, заставляют вас раскрыть свой творческий потенциал и улучшить свои навыки управления. Игроки также получат множество улучшений, таких как переработанный, оптимизированный пользовательский интерфейс и десятки других улучшений производительности.