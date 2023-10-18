RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe поступит в продажу в начале ноября ©

1 ноября 2023 года Atari выпускает RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe, расширение самой продаваемой франшизы для консолей. В обновленной игре представлены 80 новых аттракционов, совершенно новый интерфейс и оптимизация производительности. Adventures Deluxe, ранее доступная на Nintendo Switch, впервые переносит RollerCoaster Tycoon на Xbox Series X|S и PlayStation 5. Физические версии улучшенной игры поступят в розничные магазины по всему миру 3 ноября 2023 года.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe — это простая и доступная версия культового конструктора парков развлечений с пользовательским интерфейсом и интерфейсом, оптимизированным для поддержки контроллера на современных консолях. Adventures Deluxe добавляет 80 новых аттракционов и аттракционов, включая новые сезонные аттракционы, в результате чего их общее количество достигло колоссальных 200. Три углубленных игровых режима, включая режим приключений, режим сценариев и открытый режим песочницы, а также функции глубокой настройки обеспечивают бесчисленные часы игры.