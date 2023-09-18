Стратегия Romance of the Three Kingdoms 8 получит комплексный ремейк

Компания Koei Tecmo анонсировала ремейк Romance of the Three Kingdoms 8 - всесторонне обновленную версию стратегической игры, вышедшей на PlayStation 2 в 2003 году. Игра, созданная под руководством продюсера Коу Сибусавы, выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Дебют игры намечен на начало 2024 года, и она будет отличаться от оригинала новым визуальным оформлением и обновленной механикой.
- Сюжет Romance of the Three Kingdoms 8 Remake будет сосредоточен на сражениях трех династий: У, Вэй и Шу, стремящихся к политическому и военному господству. От решений игрока будет зависеть, кто из них достигнет поставленной цели.
- В игре будут доступны различные сценарии, в том числе основанные на исторических фактах. Для каждого из них будет характерна своя стартовая точка, экономическая ситуация и расположение городов, находящихся под контролем игрока.
- Игрокам будет предоставлена возможность выбирать офицеров из примерно 700 доступных персонажей. Каждый из них будет отличаться не только званием, но и навыками, а также политическими убеждениями.
- Игровой процесс будет проходить в пошаговом режиме, один ход соответствует одному месяцу. В ходе хода игроку будет предложено несколько вариантов действий, направленных на укрепление его позиций как в военном, так и в экономическом плане. Это и отправка шпионов на задания, и подношение подарков другим правителям, и даже набор новых солдат в армию.
А всем смысла 8 если в 13 и 14 всё есть вот сделали бы новее и добавили все языки.