Разработчики Roots of Pacha раскрыли дорожную карту предстоящих обновлений ©

Разработчики игры-симулятора фермерства Roots of Pacha выразили свое восхищение реакцией игрового сообщества и дали представление о том, чего игроки могут ожидать в будущих обновлениях. Эти подробности появились после недавних разбирательств с издателем Crytivo, который, к счастью, были улажены.

Разработчики планируют внести в игру ряд улучшений и расширений, направленных на дальнейшее совершенствование игрового процесса и поддержание интереса игроков. Их план включает в себя два крупных обновления, каждому из которых предшествует небольшой патч для улучшения качества жизни.

Первое из небольших обновлений, выход которого ожидается в ближайшие недели, будет направлено на улучшение пользовательского опыта игры. Оно будет включать в себя общие улучшения качества жизни, исправления локализации и некоторые отзывы игроков.

Более крупное обновление, которое последует за этим, расширит существующие игровые системы, представив такие возможности, как развитие детей до "детской стадии", эволюция видов растений и животных, а также расширение содержания конечной игры. Среди дополнительных функций, которые появятся в игре, - новые локации Союза, новые варианты романтических отношений, расширенные возможности взаимодействия с питомцами и возможность распускать Союзы. В ответ на предложения сообщества разработчики также планируют добавить более мелкие детали, например, возможность игрокам сидеть в различных местах игрового мира.

Хотя разработчики Roots of Pacha стремятся усовершенствовать игру, они также стремятся поддерживать качество обновлений. В связи с этим они устанавливают лишь общие сроки выхода обновлений, чтобы избежать спешки и обеспечить тщательное тестирование.

Разработчики намерены приурочить выпуск этого значительного обновления к дебюту игры на консольных платформах. Такая синхронизация возможна, поскольку оба процесса идут одновременно и, как ожидается, будут завершены в конце этого года.

Второе крупное обновление, выход которого запланирован на следующий год, поднимет игру на совершенно новый уровень. Обновление позволит детям в игре перерасти в подростков, а также введет в игру "спорт с мячом", о котором было заявлено на Kickstarter. Основное внимание в обновлении будет уделено возможности посещения поселений Мограни и Якуан. Игроки получат возможность исследовать Тундру и Черепашьи острова, открыть для себя новую фауну и флору, взаимодействовать с новыми персонажами, некоторые из которых будут романтичными, и исследовать новые пещеры.