Jagex, студия разработки Runescape, выставлена на продажу ©

Газета Financial Times сообщила, что студия разработки Runescape, Jagex, может быть выставлена на продажу. Сообщается, что инвестиционная компания Carlyle оценивает различные варианты, доступные компании, включая приобретение. По данным агентства Reuters, стоимость Jagex составляет 1,25 миллиарда долларов США.

Carlyle купил долю в Jagex в 2021 году, что фактически дало ей контроль над компанией. Потраченная сумма так и не разглашается, но слухи говорят о 530 миллионах долларов. По данным Financial Times, переговоры все еще находятся на предварительной стадии, а процесс продажи потенциально начнется в конце 2023 года и продолжится до первой половины 2024 года.

Если и когда это произойдет, компания, которая приобретет Jagex, станет пятым владельцем компании п за двенадцать лет. Чехарда приобретений и продаж началась в 2012 году с Insight Venture Partners. Jagex не прокомментировал утечку, поэтому подтверждения происходящему нет. Поэтому давайте относиться ко всему с должной осторожностью.

Неясно, какова будет судьба Runescape. Наиболее вероятная гипотеза состоит в том, что это просто спекулятивная продажа. В настоящее время Runescape может похвастаться более чем 320 миллионами созданных учетных записей. Последнее обновление игры, Necromancy Patch, было выпущено 11 сентября 2023 года.

На момент написания новости на серверах игры находится более 153 000 игроков, а на серверах Runescape Old School их более 110 000, как указано на официальном сайте игры.