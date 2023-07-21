Новый баг в Old School Runescape убивать себя и всех вокруг ©

В классической онлайн-игре Old School RuneScape случился глобальный сбой, который позволил игрокам устраивать кровавые бойни друг с другом в любом месте, даже там, где это недопустимо по правилам игры. Это привело к анархии и разграблению, а также к утрате дорогих вещей и опыта для многих пострадавших. Создатели игры были вынуждены приостановить ее работу на несколько часов, чтобы исправить ошибку и вернуть все в норму.

Old School RuneScape - это десятилетняя MMO, которая основывается на шестнадцатилетней MMO, и вы могли бы подумать, что это спокойный, старинный онлайн-мир, где люди дружат и занимаются своими делами и ничего не меняется. На самом деле это совсем не так: игроки постоянно находят новые или необычные вещи, которые были бы невероятны (или безумны) в обычной MMO. Последний пример этого - это обновление, которое, по словам GamesRadar, сделало некоторые незначительные изменения в коде игры. Обычное техническое обслуживание, на самом деле - за исключением того, что после его установки игроки обнаружили, что если написать “Rainbow” в чате игры, то игра вылетает. И не просто их собственная игра: все, кто видел это слово, сталкивались с той же проблемой. Разработчик игры Jagex сначала объяснил проблему “ошибкой в битве с Зебаком”, которая затронула только одного игрока, но вскоре стало понятно, что ситуация была гораздо серьезнее. Через несколько часов всю игру пришлось выключить, чтобы они могли ее починить.

Игроки Old School RuneScape на простой баг отреагировали спокойно, однако некоторые, из-за слова "Радуга", в шутку обвинили не разработчика, а ЛГБТ.