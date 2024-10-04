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Rust 10.12.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди
7.9 965 оценок

Для Rust вышло масштабное обновление World Update 2.0

butcher69
Новости

В игре Rust вышло крупное обновление World Update 2.0, которое внесло значительные изменения и улучшения в игровой процесс. С полным списком изменений и улучшений можно ознакомиться здесь.

Главные нововведения:

  • Новые территории: в мире появились каньоны, озёра и оазисы, что добавляет разнообразия в ландшафты и создает больше возможностей для исследования.
  • Возвращение Рэдтауна: культовая локация вернулась в игру. В ней теперь можно добывать радиоактивную воду, которая наносит урон игрокам и уничтожает растения.
  • Новый NPC-продавец: теперь можно взаимодействовать с торговцем, у которого случайным образом можно приобрести продовольствие и оборудование.
  • Обновлённые дайвинг-локации: каждая зона для подводных исследований теперь имеет уникальный дизайн, делая изучение подводного мира более увлекательным.
  • Водолазный аппарат: новое оборудование для более удобных путешествий под водой.
  • Крупнокалиберный револьвер: в арсенал добавлено мощное оружие, которое станет полезным в сражениях.
  • Набор "Пограничник": включает мушкетон, топор и костюм жителя Frontiersman, что придаёт новому стилю игры особый шарм.

Кроме того, с 12 по 19 октября запланированы Twitch-дропы, в рамках которых можно будет получить эксклюзивные внутриигровые предметы. Сейчас Rust можно приобрести со скидкой 40%, по цене 660 рублей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
askazanov

Долго игра держится

6
Ingvarr Kai

Раст слишком холмистый? Вот теперь точно да.

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Лидер X

У меня 20к и это не конец) играю с 13 года

0
StrelitziaReg

В этой игре нужно жить)) Я забросил давно эту игру , смотрю только видео от других чуваков.Пусть другие живут)))

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Лидер X StrelitziaReg

Я последние 500 часов провожу на самом популярном фан сервере, купил там випку себе, играть там каждый день не нужно, хватает 4 часов в день, за это время базу построить , отбиться от рейда, и зарейдить десяток хат, фармить не нужно, сеты с оружием и одежды сохраняются, короче каеф)

0
Крис Мастер

Скоро он будет полностью оправдывать цену в 1к

0