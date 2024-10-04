Для Rust вышло масштабное обновление World Update 2.0

В игре Rust вышло крупное обновление World Update 2.0, которое внесло значительные изменения и улучшения в игровой процесс. С полным списком изменений и улучшений можно ознакомиться здесь.

Главные нововведения:

Новые территории : в мире появились каньоны, озёра и оазисы, что добавляет разнообразия в ландшафты и создает больше возможностей для исследования.

: в мире появились каньоны, озёра и оазисы, что добавляет разнообразия в ландшафты и создает больше возможностей для исследования. Возвращение Рэдтауна : культовая локация вернулась в игру. В ней теперь можно добывать радиоактивную воду, которая наносит урон игрокам и уничтожает растения.

: культовая локация вернулась в игру. В ней теперь можно добывать радиоактивную воду, которая наносит урон игрокам и уничтожает растения. Новый NPC-продавец : теперь можно взаимодействовать с торговцем, у которого случайным образом можно приобрести продовольствие и оборудование.

: теперь можно взаимодействовать с торговцем, у которого случайным образом можно приобрести продовольствие и оборудование. Обновлённые дайвинг-локации : каждая зона для подводных исследований теперь имеет уникальный дизайн, делая изучение подводного мира более увлекательным.

: каждая зона для подводных исследований теперь имеет уникальный дизайн, делая изучение подводного мира более увлекательным. Водолазный аппарат : новое оборудование для более удобных путешествий под водой.

: новое оборудование для более удобных путешествий под водой. Крупнокалиберный револьвер : в арсенал добавлено мощное оружие, которое станет полезным в сражениях.

: в арсенал добавлено мощное оружие, которое станет полезным в сражениях. Набор "Пограничник": включает мушкетон, топор и костюм жителя Frontiersman, что придаёт новому стилю игры особый шарм.

Кроме того, с 12 по 19 октября запланированы Twitch-дропы, в рамках которых можно будет получить эксклюзивные внутриигровые предметы. Сейчас Rust можно приобрести со скидкой 40%, по цене 660 рублей.