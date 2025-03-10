ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Rust 10.12.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди
7.9 1 015 оценок

Разработчики Rust выпустили The Crafting Update, значительно расширяющее систему крафта и питания

butcher69
Новости

Разработчики Rust выпустили The Crafting Update, значительно расширяющее систему крафта и питания.

Главное нововведение – кулинарный верстак, позволяющий готовить блюда, дающие временные бонусы персонажу. В меню – жареные куриные ножки и другие рецепты.

Теперь можно разводить кур и цыплят в собственном курятнике, следя за их потребностями: голодом, жаждой, любовью и солнечным светом. Однако мясо птиц быстро портится, поэтому игрокам придется искать способы его хранения.

Добавлены дикие ульи, с которых можно собирать соты. Для защиты от пчел потребуется спецкостюм, вода или огнемет.

Еще одно новшество – «Пчелиная граната»: банка с медом, выпускающая рои агрессивных насекомых при взрыве.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Большая Флейта
Главное нововведение – кулинарный верстак, позволяющий готовить блюда, дающие временные бонусы персонажу. В меню – жареные куриные ножки и другие рецепты.

Где-то в углу плачит dayz c их халтурными разрабами))) До сих пор в игре даже рис сварить нельзя и ты жрешь его так)))

4
Пользователь ВКонтакте

неплохо! Постараюсь сделать песочницу не хуже! // Разработка-Игры Омега-Кристалликс

1
Избранный Иноса

Если б можно было играть на мирных серверах..

1
Samson48

А почему нельзя то?

1