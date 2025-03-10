Разработчики Rust выпустили The Crafting Update, значительно расширяющее систему крафта и питания.

Главное нововведение – кулинарный верстак, позволяющий готовить блюда, дающие временные бонусы персонажу. В меню – жареные куриные ножки и другие рецепты.

Теперь можно разводить кур и цыплят в собственном курятнике, следя за их потребностями: голодом, жаждой, любовью и солнечным светом. Однако мясо птиц быстро портится, поэтому игрокам придется искать способы его хранения.

Добавлены дикие ульи, с которых можно собирать соты. Для защиты от пчел потребуется спецкостюм, вода или огнемет.

Еще одно новшество – «Пчелиная граната»: банка с медом, выпускающая рои агрессивных насекомых при взрыве.