Разработчики Rust выпустили The Crafting Update, значительно расширяющее систему крафта и питания.
Главное нововведение – кулинарный верстак, позволяющий готовить блюда, дающие временные бонусы персонажу. В меню – жареные куриные ножки и другие рецепты.
Теперь можно разводить кур и цыплят в собственном курятнике, следя за их потребностями: голодом, жаждой, любовью и солнечным светом. Однако мясо птиц быстро портится, поэтому игрокам придется искать способы его хранения.
Добавлены дикие ульи, с которых можно собирать соты. Для защиты от пчел потребуется спецкостюм, вода или огнемет.
Еще одно новшество – «Пчелиная граната»: банка с медом, выпускающая рои агрессивных насекомых при взрыве.
Где-то в углу плачит dayz c их халтурными разрабами))) До сих пор в игре даже рис сварить нельзя и ты жрешь его так)))
неплохо! Постараюсь сделать песочницу не хуже! // Разработка-Игры Омега-Кристалликс
Если б можно было играть на мирных серверах..
А почему нельзя то?