Сиквел Rust не будет разрабатываться на Unity ©

Гэрри Ньюман, основатель студии Facepunch, известной по Rust и Garry's Mod, высказал свое мнение о недавних изменениях в Unity, в частности о грядущей системе "налога за установку". Вкратце, Ньюман раскритиковал этот выбор и подтвердил, что Rust 2 не будет разрабатываться на Unity. Интересно то, что Rust 2 еще не была официально представлена или подтверждена, поэтому слова Ньюмана, по сути, являются анонсом.

Ньюман утверждает, что "доверие исчезло". В завершение своего сообщения разработчик косвенно подтверждает, что продолжение культовой игры уже в производстве. "Давайте не будем повторять одну и ту же ошибку", - пишет Ньюман. "Rust 2 точно не будет игрой на Unity".

Ньюман отметил: "Вчера Unity объявила, что со следующего года все игры, использующие их движок, будут платить за каждую пользовательскую установку". В послании, озаглавленном "Unity идет на ...", объясняется, почему Ньюман считает эту систему нежизнеспособной. Он утверждает, что дело не в деньгах, говоря, что "цена не является для нас большой проблемой".

Он утверждает, что создателей игр "не предупредили" и не проконсультировались с ними по этому вопросу. "Мы потратили 10 лет на создание Rust на движке Unity", - утверждает Ньюман в своем сообщении.

Мы платили им каждый год, а теперь они изменили правила. Unity - это худшая компания, которой можно доверить управление движком Unity