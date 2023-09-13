Сиквел Rust не будет разрабатываться на Unity

Гэрри Ньюман, основатель студии Facepunch, известной по Rust и Garry's Mod, высказал свое мнение о недавних изменениях в Unity, в частности о грядущей системе "налога за установку". Вкратце, Ньюман раскритиковал этот выбор и подтвердил, что Rust 2 не будет разрабатываться на Unity. Интересно то, что Rust 2 еще не была официально представлена или подтверждена, поэтому слова Ньюмана, по сути, являются анонсом.
Ньюман утверждает, что "доверие исчезло". В завершение своего сообщения разработчик косвенно подтверждает, что продолжение культовой игры уже в производстве. "Давайте не будем повторять одну и ту же ошибку", - пишет Ньюман. "Rust 2 точно не будет игрой на Unity".
Ньюман отметил: "Вчера Unity объявила, что со следующего года все игры, использующие их движок, будут платить за каждую пользовательскую установку". В послании, озаглавленном "Unity идет на ...", объясняется, почему Ньюман считает эту систему нежизнеспособной. Он утверждает, что дело не в деньгах, говоря, что "цена не является для нас большой проблемой".
Он утверждает, что создателей игр "не предупредили" и не проконсультировались с ними по этому вопросу. "Мы потратили 10 лет на создание Rust на движке Unity", - утверждает Ньюман в своем сообщении.
Мы платили им каждый год, а теперь они изменили правила. Unity - это худшая компания, которой можно доверить управление движком Unity
Платить разработчикам движка каждый раз как кто-то скачивает игру - бред!
Ну разве не ещё 1 доказательство что надо самим свой движок делать ?
Ясен пень, новые хозяева хотят продавать этот движок, только вот кому оно надо.
Свой движок это муторно
Вместо того чтобы просто повысить плату за использование движка, они пытаются вот так схитрить, что потенциально принесет больше прибыли. Посмотрим что из этого выйдет, возможно со временем это примут, а может и нет
Пусть Facepunch возьмут Godot Engine или Source 2.
Нет онли край энжин для подобных игр. Хоть графика будет уровня крайзиса
Ну или ещё UNIGINE есть.
Да какой Godot лол. На нем хоть одну выдали подобную Rust, The Forest и т.д.? Можешь не отвечать. Вопрос риторический.
Там очень простенькие игры.
Вот та самая игра на движке UNIGINE.
Пока что, так себе. Очень мало игр на движке UNIGINE.
Godot могёт в 3D, просто не раскрыли потенциал.
Тайм-код 2:00
А ему нужен сиквел?
О чём я и пишу )) все побежали с тонущего Титаника ))
Юнити кем себя возомнила?
Кто в здравом уме согласится что бы с него драли деньги просто за ..воздух... За каждую установку, Карл!
Это неадекватное действие выглядит как бесплатная реклама анрила)