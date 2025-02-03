Альфа-тест RUST Mobile стартует 14 февраля, но только для Канады

Разработчики RUST Mobile объявили дату первого альфа-тестирования — оно пройдет с 14 по 21 февраля. На первом этапе принять участие смогут только игроки из Канады, и только на устройствах Android.

Пока неизвестно, когда доступ к тесту получат пользователи iOS и игроки из других регионов, но вероятно, что разработчики расширят географию тестирования в будущем.

RUST Mobile — это мобильная адаптация популярного многопользовательского выживача RUST, где игрокам предстоит строить базы, сражаться за ресурсы и выживать в открытом мире. Ожидается, что мобильная версия сохранит основные механики оригинальной игры, адаптированные под сенсорное управление.

Больше подробностей о тестировании могут появиться уже в ближайшие дни.