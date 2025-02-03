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Rust Mobile 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От первого лица, Открытый мир
4.3 3 оценки

Альфа-тест RUST Mobile стартует 14 февраля, но только для Канады

IKarasik
Новости

Разработчики RUST Mobile объявили дату первого альфа-тестирования — оно пройдет с 14 по 21 февраля. На первом этапе принять участие смогут только игроки из Канады, и только на устройствах Android.

Пока неизвестно, когда доступ к тесту получат пользователи iOS и игроки из других регионов, но вероятно, что разработчики расширят географию тестирования в будущем.

RUST Mobile — это мобильная адаптация популярного многопользовательского выживача RUST, где игрокам предстоит строить базы, сражаться за ресурсы и выживать в открытом мире. Ожидается, что мобильная версия сохранит основные механики оригинальной игры, адаптированные под сенсорное управление.

Больше подробностей о тестировании могут появиться уже в ближайшие дни.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Александр Мотошвили

для 51 штата США?

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Jhony Desert

Ничего себе ты с умничал! Прям по теме высказался!

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