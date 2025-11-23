В Rust Mobile пройдет закрытое тестирование с 11 по 31 декабря

Level Infinite и Facepunch Studios объявили о запуске первого закрытого бета-теста мобильной версии Rust. Бета будет доступна с 11 по 31 декабря 2025 года на iOS и Android. Предзагрузка начнется 9 декабря. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

В рамках предстоящего бета-теста все желающие смогут бесплатно оценить ключевые игровые механики Rust Mobile. Мобильная версия сохранит основные элементы оригинальной игры — выживание в суровых условиях, крафт, строительство укрытий и постоянную угрозу со стороны других игроков. Разработчики обещают адаптировать сложный геймплей для мобильных платформ, сохранив при этом уникальную атмосферу оригинала. Бета-тест предоставит возможность протестировать стабильность работы, баланс и основные функции игры перед ее полноценным релизом.

Rust Mobile разрабатывается компанией Level Infinite под лицензией и контролем Facepunch Studios. Игра была впервые показана на Gamescom 2025, где получила положительную реакцию от аудитории. Бета-тест изначально планировался на ноябрь, но был перенесен на декабрь из-за объема работ и сложности разработки мобильной версии.