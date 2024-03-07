The Saboteur, Sim City 3000, Dungeon Keeper 2, Command & Conquer - EA выпустила в Steam множество классических игр

Сегодня издатель EA наконец добавил несколько классических игр, отсутствовавших в Steam. Неясно, почему это произошло и является ли это предвестником будущего объявления, но это произошло без каких-либо слов от EA или Valve по этому поводу.

Что касается конкретно игр, то это следующие: The Saboteur, Populous, Populous: The Beginning, Populous II: Trials of the Olympian Gods, Dungeon Keeper 2, Sim City 3000, а также Command & Conquer и The Covert Operations. По какой-то причине последняя игра здесь — Command & Conquer и The Covert Operations.

Изюминкой здесь, пожалуй, является The Saboteur по той простой причине, что игру нельзя купить для консолей для PS3 и Xbox 360. Между тем, на ПК она доступна в Origins.

Как и следовало ожидать, ни в одном из списков в настоящее время не упоминается Steam Deck. В связи с этим можно с уверенностью предположить, что во все игры частично или полностью невозможно играть на Steam Deck, и нет никаких оснований ожидать, что это изменится, поскольку EA вряд ли предоставит какие-либо ресурсы для обеспечения функциональности игр на консоли Valve.