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The Saboteur 03.12.2009
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.8 1 960 оценок

The Saboteur, Sim City 3000, Dungeon Keeper 2, Command & Conquer - EA выпустила в Steam множество классических игр

monk70
Новости

Сегодня издатель EA наконец добавил несколько классических игр, отсутствовавших в Steam. Неясно, почему это произошло и является ли это предвестником будущего объявления, но это произошло без каких-либо слов от EA или Valve по этому поводу.

Что касается конкретно игр, то это следующие: The Saboteur, Populous, Populous: The Beginning, Populous II: Trials of the Olympian Gods, Dungeon Keeper 2, Sim City 3000, а также Command & Conquer и The Covert Operations. По какой-то причине последняя игра здесь — Command & Conquer и The Covert Operations.

Изюминкой здесь, пожалуй, является The Saboteur по той простой причине, что игру нельзя купить для консолей для PS3 и Xbox 360. Между тем, на ПК она доступна в Origins.

Как и следовало ожидать, ни в одном из списков в настоящее время не упоминается Steam Deck. В связи с этим можно с уверенностью предположить, что во все игры частично или полностью невозможно играть на Steam Deck, и нет никаких оснований ожидать, что это изменится, поскольку EA вряд ли предоставит какие-либо ресурсы для обеспечения функциональности игр на консоли Valve.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Talendor3

ждем битву за средиземье

2
xz Dante

Я ремейк/ремастер жду уже 40 лет :D

1
Роман45554

сабатеру по большому счету ремейк нужен

2
hpi

Зачем? Она и так хорошая.

-1
6363

Эхххх Сабатер, такая шикарная игра была. И ЕА убила студию.

1
GraF68ru

Ну, как говорится, не прошло и года. Хорошо хоть сохраняют историю, а не вышвыривают ее в небытие.

0
BAZKIN

Дорого

0
РикоЧико

Популоус 3 на ПК на сколько работоспособна на нынешних ОС?

0
Ashley_Star

Что за ерунда? Почему ссылки показывают ошибки? Один The Saboteur только нормально отображается.

Спойлер
0
Kostya Bashmakov

Круто

-1