SaGa Frontier 2 от Square Enix получит ремастер

Геймдиректор серии ролевых игр SaGa от Square Enix Акитоси Кавадзу сообщил, что поклонники могут ожидать ремастер SaGa Frontier 2, как сообщает Famitsu.
Серия SaGa - это японская серия ролевых игр, начавшаяся в 1989 году. В отличие от линейных сюжетов популярной серии Final Fantasy от Square Enix, в играх SaGa упор сделан на разветвленные сюжеты, выбор игрока и исследование открытого мира. Первая игра SaGa Frontier вышла в 1997 году для PlayStation 1, а на PS4, Nintendo Switch, ПК и мобильных платформах она появилась в 2021 году под названием SaGa Frontier Remastered. С тех пор фанаты надеются, что SaGa Frontier 2 1999 года с ее прекрасными акварельными фонами, нарисованными вручную, получит ремастер, и ходит множество слухов. Теперь, похоже, их желания сбудутся.
SaGa Frontier 2 была выпущена в Японии 1 апреля 1999 года. Внимание фанатов привлек анонс события SaGa Frontier 2 в мобильной платформенной игре Romancing SaGa Re;univerSe. Событие, стартующее 1 апреля 2024 года, приурочено к 25-летию серии. К сожалению, в анонсе ничего не говорилось о ремастере игры 1999 года.
Однако вчера в комментарии Famitsu геймдиректор Акитоси Кавадзу пояснил: "Пожалуйста, подождите еще немного (для SaGa Frontier 2 Remaster)", добавив, что фанаты не будут разочарованы ожиданием.
Остается надеяться, что в ближайшем будущем игроки смогут погрузиться в истории Густава XIII и рыцарей Вила на современных устройствах.
Лучше бы разработчики из Square Enix выпустили ремастер или ремейк игры Vagrant Story на все игровые платформы.
что за ноунейм аниме?
Если ты не интересуешься JRPG это не значит, что игра ноунейм)