SaGa Frontier 2 от Square Enix получит ремастер

Геймдиректор серии ролевых игр SaGa от Square Enix Акитоси Кавадзу сообщил, что поклонники могут ожидать ремастер SaGa Frontier 2, как сообщает Famitsu.

Серия SaGa - это японская серия ролевых игр, начавшаяся в 1989 году. В отличие от линейных сюжетов популярной серии Final Fantasy от Square Enix, в играх SaGa упор сделан на разветвленные сюжеты, выбор игрока и исследование открытого мира. Первая игра SaGa Frontier вышла в 1997 году для PlayStation 1, а на PS4, Nintendo Switch, ПК и мобильных платформах она появилась в 2021 году под названием SaGa Frontier Remastered. С тех пор фанаты надеются, что SaGa Frontier 2 1999 года с ее прекрасными акварельными фонами, нарисованными вручную, получит ремастер, и ходит множество слухов. Теперь, похоже, их желания сбудутся.

SaGa Frontier 2 была выпущена в Японии 1 апреля 1999 года. Внимание фанатов привлек анонс события SaGa Frontier 2 в мобильной платформенной игре Romancing SaGa Re;univerSe. Событие, стартующее 1 апреля 2024 года, приурочено к 25-летию серии. К сожалению, в анонсе ничего не говорилось о ремастере игры 1999 года.

Однако вчера в комментарии Famitsu геймдиректор Акитоси Кавадзу пояснил: "Пожалуйста, подождите еще немного (для SaGa Frontier 2 Remaster)", добавив, что фанаты не будут разочарованы ожиданием.

Остается надеяться, что в ближайшем будущем игроки смогут погрузиться в истории Густава XIII и рыцарей Вила на современных устройствах.