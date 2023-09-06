Перезапуск Saints Row планировался как наследник второй части, но в разработку игры вмешалась Deep Silver

Сюжетная линия приключенческого экшена с открытым миром Saints Row (2022), созданного компаниями Deep Silver и Volition, якобы имела другую тональность до тех пор, пока не вмешалась Deep Silver.
Ютубер Flippy утверждает, что изначально Volition планировала сделать сюжет Saints Row (2022) более похожим на Saints Row 2.5, но в дело вмешался издатель Deep Silver, заявивший, что это не будет иметь коммерческого успеха. Вместо этого они направили игру в другое русло, настояв на том, чтобы сюжет игры был более жизнерадостным, с участием компании друзей.
Студия Volition была недавно закрыта материнской компанией Embracer Group из-за отсутствия коммерческого успеха Saint's Row (2022). Если верить информации, предоставленной ютубером, то можно предположить, что команде разработчиков не был предоставлен творческий контроль над игрой.
По словам блогераа, Deep Silver в конечном итоге определяла направление развития своей игры. Volition хотела, чтобы сюжет игры был сфокусирован на войне между бандами, но издатель хотел, чтобы тема игры была посвящена дружбе, что значительно отличается от предыдущих частей серии.
Flippy не стал полностью снимать вину с Volition, заявив, что разработчик несет ответственность за "впихивание" в игру "ужасной" боевой системы. Однако, по их мнению, большая доля вины лежит на Deep Silver за то, что она задала тон, которым серия никогда не славилась.
Saints Row - приключенческая игра, разработанная компанией Volition и изданная Deep Silver. Она является перезагрузкой серии Saints Row и пятой основной частью после Saints Row IV, вышедшей в 2013 году. Игра была выпущена 23 августа 2022 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S и Google Stadia. Сюжет игры разворачивается в вымышленном городе Санто-Илесо, вдохновленном Лас-Вегасом. В ней четыре друга создают банду "Святые" и расширяют свое влияние, отбирая власть у других преступных группировок города.
они и sacred засрали
если бы sacred 3 не назвали sacredom 3 как бы намекая на номерное продолжение, а поступили, как с Sacred citadel ни кто бы и не пикнул, а тут как бы 3 в названии автоматически накладывает завышенные ожидания
Игра на один раз, но не более. Это не Saints Row, а просто средненький экшн в открытом мире.
В ожидании Starfield купил с -67% скидкой, наиграл 30 часов. Ожиданий не было, потому и не было разочарования.
Ну а серия шла под откос после The Third. Лучше бы ещё один ремастер или ремейк выпустили, честно говоря. От The Third Remastered получил в разы больше удовольствия.
А SR это не просто средненький экшн в открытом мире?)
Причём открытый мир в ней в целом ок. Да, основная часть активностей не блещут проработкой но залипнуть можно, да и в целом если играть чисто как в песочницу тогда не всё так плохо. А вот сюжет это конечно беда, а персонажи эт просто дичь, хотя первое время глав гад ещё как то разбавляет эту шизойдную массу
Классика жанра как в кино. Как только творение продюсера и режиссера утопает в помоях, то все стрелы поворачиваются на студию с воплями "Это они нам мешали, фильм изначально задумывался не таким!"
Хейтерс гона хейт, да?!
Ну так Сильверы и напихали толерастов в компанию. Как после смерти главного идиолога Айдол Ниндзя. А остальным старичкам студии приказали молчать. 100% в твиттере сидят как раз толерантные. И кстати, именно потому у игры нет поддержки модов. Чтобы не убрали высеры из игры.
Челы хотели сделать игру про гангстеров и разборки банд, но Сильверы заставили их впихнуть туда радугу и повестку, чтобы соответствовать современным трендам или их закидают ссаными тряпками всякие "не такие, как все". Если раньше игры делали для геймеров, сейчас игры делают для удовлетворения меньшинств.
В итоге ссаными тряпками закидали фанаты.
Хотели сделать гангстеров с разборками банд, а сделали пуси-хипстеров которые пьют смузи и милкшейки и хотят кататься на экологически чистых авто
Да-да-да, пусть оправдываются...Как всегда виноват кто-то другой, но не сам виновник. Детский сад))
Молодцы, сами влезли и сами за это закрыли, в этом случае драть надо было дип сильвер, при этом очень дип, чтобы не повадно было.
Корпорации - зло. Индустрия развлечений протухла.
Вранье. Как можно было планировать 2-ю часть, а сделать как в 3-й (хуже)?
Чисто повеселится была в то время часть SR3. Забавные пушки, штучки дрючки. Хоп кому нить с разбегу навалял, другому фалосом по морде) Ну весело!
Вот не знаю, 4я часть совсем не зашла :( Единственное начало крутое, как он прыгает на ракету под песню Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing. А после открываешь браузер и слушаешь её сначала и до конца))
Имхо, но нужно было просто новую SR сделать немного пореалистичней ХОТЯ БЫ в плане стрельбы, добавить например крюк из JC и тд) Все трейлеры выглядят прям хорошо, картинка очень симпатичная, а на деле как то все скучно...
Что-то сомнительно)
Volution постоянно защищали перезапуск и молчали, что этот провал их, а тут вдруг это все издатель, а мы не причем.
Вмешались провались и закрыли