Перезапуск Saints Row планировался как наследник второй части, но в разработку игры вмешалась Deep Silver ©

Сюжетная линия приключенческого экшена с открытым миром Saints Row (2022), созданного компаниями Deep Silver и Volition, якобы имела другую тональность до тех пор, пока не вмешалась Deep Silver.

Ютубер Flippy утверждает, что изначально Volition планировала сделать сюжет Saints Row (2022) более похожим на Saints Row 2.5, но в дело вмешался издатель Deep Silver, заявивший, что это не будет иметь коммерческого успеха. Вместо этого они направили игру в другое русло, настояв на том, чтобы сюжет игры был более жизнерадостным, с участием компании друзей.

Студия Volition была недавно закрыта материнской компанией Embracer Group из-за отсутствия коммерческого успеха Saint's Row (2022). Если верить информации, предоставленной ютубером, то можно предположить, что команде разработчиков не был предоставлен творческий контроль над игрой.

По словам блогераа, Deep Silver в конечном итоге определяла направление развития своей игры. Volition хотела, чтобы сюжет игры был сфокусирован на войне между бандами, но издатель хотел, чтобы тема игры была посвящена дружбе, что значительно отличается от предыдущих частей серии.

Flippy не стал полностью снимать вину с Volition, заявив, что разработчик несет ответственность за "впихивание" в игру "ужасной" боевой системы. Однако, по их мнению, большая доля вины лежит на Deep Silver за то, что она задала тон, которым серия никогда не славилась.

Saints Row - приключенческая игра, разработанная компанией Volition и изданная Deep Silver. Она является перезагрузкой серии Saints Row и пятой основной частью после Saints Row IV, вышедшей в 2013 году. Игра была выпущена 23 августа 2022 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S и Google Stadia. Сюжет игры разворачивается в вымышленном городе Санто-Илесо, вдохновленном Лас-Вегасом. В ней четыре друга создают банду "Святые" и расширяют свое влияние, отбирая власть у других преступных группировок города.