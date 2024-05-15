У перезагрузки Saints Row, вероятно, самые низкие продажи за всю истории франшизы

Перезагрузка Saints Row 2022 года, вероятно, стала самой плохо продаваемой частью в истории франшизы.

Согласно сообщению в Linkedin от бывшего комьюнити-менеджера Volition и менеджера по социальным сетям Тайрина Стивенсона, игра разошлась тиражом 1,7 миллиона экземпляров.

Если это правда, то перезагрузка продалась меньше, чем все основные части франшизы. Saints Row The Third является самой продаваемой частью — более 5,5 миллионов копий, а Saints Row 2 - 3,4 миллиона. Оригинальная игра серии, вышедшая только на Xbox 360, разошлась тиражом более 2 миллионов копий.

Хотя текущие данные о продажах Saints Row 4 недоступны, в 2013 году игра разошлась тиражом более 1 миллиона копий, а значит, вполне вероятно, что она превысила 1,7 миллиона продаж Saints Row за все время ее существования.

На старте Saints Row получила смешанные отзывы от критиков, а игроки и вовсе разгромили игру.

Генеральный директор Embracer Ларс Вингефорс (Lars Wingefors), выступая на ежегодном собрании акционеров Embracer в сентябре 2022 года, ранее заявил, что лично он разочарован тем, как приняли Saints Row.

"Лично я надеялся на более широкий прием игры", - сказал он тогда. "Она оказалась очень полярной. Есть много вещей, о которых можно было бы рассказать подробно, но я, с одной стороны, рад видеть множество геймеров и фанатов счастливыми, и в то же время мне немного грустно видеть фанатов недовольными, так что это сложно".

Вскоре после этого Embracer Group закрыла Volition.

Компания Volition была создана 30 лет назад под названием Parallax Software Corporation, а в 1996 году сменила название на Volition.