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Saints Row 23.08.2022
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Открытый мир
5.5 1 007 оценок

У перезагрузки Saints Row, вероятно, самые низкие продажи за всю истории франшизы

butcher69
Новости

Перезагрузка Saints Row 2022 года, вероятно, стала самой плохо продаваемой частью в истории франшизы.

Согласно сообщению в Linkedin от бывшего комьюнити-менеджера Volition и менеджера по социальным сетям Тайрина Стивенсона, игра разошлась тиражом 1,7 миллиона экземпляров.

Если это правда, то перезагрузка продалась меньше, чем все основные части франшизы. Saints Row The Third является самой продаваемой частью — более 5,5 миллионов копий, а Saints Row 2 - 3,4 миллиона. Оригинальная игра серии, вышедшая только на Xbox 360, разошлась тиражом более 2 миллионов копий.

Хотя текущие данные о продажах Saints Row 4 недоступны, в 2013 году игра разошлась тиражом более 1 миллиона копий, а значит, вполне вероятно, что она превысила 1,7 миллиона продаж Saints Row за все время ее существования.

На старте Saints Row получила смешанные отзывы от критиков, а игроки и вовсе разгромили игру.

Генеральный директор Embracer Ларс Вингефорс (Lars Wingefors), выступая на ежегодном собрании акционеров Embracer в сентябре 2022 года, ранее заявил, что лично он разочарован тем, как приняли Saints Row.

"Лично я надеялся на более широкий прием игры", - сказал он тогда. "Она оказалась очень полярной. Есть много вещей, о которых можно было бы рассказать подробно, но я, с одной стороны, рад видеть множество геймеров и фанатов счастливыми, и в то же время мне немного грустно видеть фанатов недовольными, так что это сложно".

Вскоре после этого Embracer Group закрыла Volition.

Компания Volition была создана 30 лет назад под названием Parallax Software Corporation, а в 1996 году сменила название на Volition.

20
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
StrelitziaReg

игра стала тем , что высмеивали в прошлых частях...

11
Котян Сутоевич

Вообще не удивлён. Новости, которыми делились разработчики до релиза (т.е. ещё в процессе разработки), лично мной воспринимались в большинстве своём негативно.

3
SaintsEagle

ну млять логично, тут к гадалке не ходи

2
-zotik-

ой а что случилось?))

1
Кей Овальд

К успеху пришли.

0
Pravdarub

С чем их и поздравляю.

0
Ольга Бузова

Вот что бывает когда игру делают эффективные манагеры ,общества ущемленных и прочий бич общества

0
Вадим Бухтуев

Кто бы сомневался. И мы вряд ли в ближайшем будущем увидим новый Saints Row от других разработчиков особенно в нынешнем состоянии Embracer Group

0
Vincent_94_Vega

Такое обычно бывает, когда выпускаешь дресню.

0
dimon10dd

Лучше б ремейк старой сделали

0
shurasick876

Интересно, почему?)))

Get woke, go broke.

0
warp 37

Ну, я то думал, что нижней точкой серии была Saints Row 3.5 и аддон к этому аддону - можно было оправдаться тяжёлым положением THQ и переходом к новому издателю.

Но этот перезапуск...

0
DarkDestr

Мне зашла на отлично прошел раз 5)

0
HuskyRescue

Заслуженно. Правда удивительно, что даже Gat out of Hell не обошли.

-1
Пользователь ВКонтакте

Просчитались, но где? // Константин Васьков

-1
Пользователь ВКонтакте

блин. А почему? // Артур Кузьмин

-5