Обновление неткода для Samurai Shodown отложено до конца лета ©

Компания SNK сообщила о задержке обновления сетевого кода для файтинга Samurai Shodown, сдвинув его выход с весны на конец лета 2023 года. В своем заявлении о задержке обновления неткода Samurai Shodown компания SNK поделилась некоторыми сведениями о принятом решении.

"SNK упорно работает над обновлением неткода Samurai Shodown, которое первоначально планировалось выпустить весной 2023 года. В ходе 1-го бета-тестирования сообщества мы получили большое представление о том, что нам нужно улучшить. Однако в результате различных неудач и непредвиденных обстоятельств в ходе разработки, а также в свете наших постоянных усилий по дальнейшему улучшению игрового опыта, мы приняли решение перенести официальный релиз обновления на конец лета 2023 года".

Компания принесла извинения своим клиентам и поклонникам, которые с нетерпением ждали выхода обновления, признавая возможное разочарование, которое могло вызвать их решение. В рамках пересмотренного графика обновления SNK планирует провести 2-й бета-тест для сообщества в Steam в июне 2023 года. Дальнейшие подробности об этом, как ожидается, будут опубликованы в ближайшее время.

В настоящее время Samurai Shodown доступна на различных платформах, включая Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК посредством Steam и Epic Games Store. Тем не менее, обновление с откатом неткода не будет распространяться на версию для Switch.