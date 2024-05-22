Анонсирована Sanctua, кооперативная игра, действие которой происходит в проклятой египетской гробнице

Погрузитесь в глубины древней гробницы с Sanctua, последним творением французского разработчика Джейсона Никота (Choose Red). Эта асимметричная кооперативная игра предлагает игрокам либо пережить смертельные опасности процедурно созданной гробницы, либо принять роль зловещей силы, которая преследует каждое движение.

Sanctua, созданная на движке Unreal Engine 5, очаровывает своим визуальным великолепием и детализированной средой. В отличие от других подобных игр, в ней есть камера сверху вниз, которая обеспечивает четкий обзор окружения — конечно, если у вас достаточно факелов, чтобы осветить себе путь.

Sanctua — это захватывающая совместная игра, действие которой происходит в проклятой гробнице. Игроки должны работать вместе и общаться друг с другом, чтобы выжить в смертельных ловушках, в проклятой дикой природе и, прежде всего: избегать древнего стража, который преследует постоянно меняющиеся руины. Выжить будет непросто, потому что один из игроков развращается и принимает форму злого существа, стремящегося уничтожить напуганных исследователей.

Выпуск игры запланирован на первую половину 2025 года, а первый закрытый игровой тест состоится позднее в этом году.