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Sand 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Стимпанк
5.8 27 оценок

Шутер Sand отложили прямо перед запланированной датой релиза

Simple Jack Simple Jack

Sand, многообещающий шутер с гигантскими шагоходами, внезапно перенесли. Разрабы из Hologryph и TowerHaus, видимо, в последний момент поняли, что игра требует полировки.

Изначально релиз в раннем доступе планировался на 3 апреля 2025-го, но теперь его отложили на неопределенный срок. Разработчики клянутся, что потратят дополнительное время на оптимизацию и доработку игрового процесса.

На удивление, народ отреагировал на новость спокойно, даже с пониманием. Все согласны, что лучше подождать, чем получить сырой продукт. Хотя, конечно, для студии это решение далось нелегко, ведь объявили о переносе почти перед самым релизом.

Новая дата пока неизвестна, так что остаётся только запастись терпением и ждать новостей.

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