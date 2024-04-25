Bandai Namco поделилась трогательным заявлением Акиры Ториямы в преддверии релиза Sand Land

Это приключение переносит нас в постапокалиптический мир, где в результате разрушительных войн планета Земля превратилась в сплошную выжженную пустыню.

Главный герой по имени Вельзевул является отпрыском самого Дьявола. Вместе со своими верными спутниками ему предстоит отправиться в опасное путешествие по бескрайним пескам в поисках легендарного источника, способного восстановить утраченный растительный и животный мир планеты.

Однако найти живительный источник будет не так-то просто. По дороге героям придётся столкнуться с множеством препятствий: стаями кровожадных мутантов и хищников, безжалостными бандитами, патрулями королевских войск. Чтобы противостоять опасностям пустыни, Вельзевулу предстоит проявить смекалку и фантазию. Используя доступные материалы, он может создавать футуристические транспортные средства и механизмы, которые упростят исследование этого мира.