Bandai Namco поделилась трогательным заявлением Акиры Ториямы в преддверии релиза Sand Land

Bandai Namco опубликовала трогательное заявление, сделанное создателем Sand Land (а также Dragon Ball) Акирой Ториямой перед выпуском игры 25 апреля на ПК, PlayStation и Xbox Series X|S.
В заявлении, сделанном в январе этого года, Торияма, который, к сожалению, скончался в марте в возрасте 68 лет, делится своими мыслями о Sand Land, как она связана с его оригинальной мангой и что он думает о видеоиграх в целом. Он начинает с того, что Sand Land (то есть игра, а не его манга) «значительно расширяет мировоззрение» оригинальной истории и что визуальные эффекты игры представляют собой «превосходное» представление художественного стиля манги.
Торияма продолжает повторять, что в Sand Land будет новая локация под названием «Лесная Земля», где вы встретите новых персонажей, которые изначально не появлялись в манге, а также сможете исследовать мир, визуально отличающийся от пустынного окружения, в котором вы начинаете. Его заявление завершается особенно трогательным предложением, в котором он описывает свое отношение к играм.
Я еще не весь геймплей просмотрел. Однако она значительно расширяет мировоззрение оригинальной манги множеством новых интересных элементов. Это высококачественная отдельная игра, и я могу сказать, что это очень приятная ролевая игра!
Прежде всего, графика имеет отличный баланс атмосферы манги и стиля ее рисовки. Презентация выглядит великолепно. Игра, несомненно, подарит вам захватывающие впечатления от подлинного дизайна и внимания к деталям, благодаря множеству новых дизайнов транспортных средств, различным настройкам, а также дизайну окружения!
В игре присутствует не только мир SAND LAND, но и новый мир под названием FOREST LAND с новыми персонажами, которых не было в манге. Вы можете насладиться более подробной историей и обширной картой приключений, играя за Принца-Дьявола. Сам я могу играть только в казуальные игры, но я смотрю популярные игры, в которые играет моя семья, и думаю, что знаю о них кое-что даже для старика. Очень рекомендую игру "SAND LAND"!