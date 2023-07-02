Bandai Namco показала новые геймплейные кадры ролевого экшена Sand Land ©

Издатель Bandai Namco и разработчик ILCA представили новые геймплейные кадры ролевой экшен Sand Land, демонстрирующие танк и прыжковый бот, во время летней демонстрации Bandai Namco на выставке Anime Expo 2023.

Компании также объявили, что игра будет впервые представлена публике на San Diego Comic-Con 2023, который пройдет с 20 по 23 июля в San Diego Convention Center.

Вы играете за принца демонов Вельзевула и можете управлять транспортными средствами в пустыне. Он ищет легендарный источник в мире, где воды крайне мало.

По мере продолжения приключения вы можете приобретать новые транспортные средства и переключаться между ними в зависимости от ситуации. Сегодня мы увидим два из них в действии: танк, который также появляется в манге, оснащенный основным и вспомогательным оружием. Вы также можете ускоряться, чтобы двигаться быстрее.

Второе транспортное средство - меха под названием "Jump Bot", обладающее мощной способностью к прыжкам и позволяющее взбираться на холмы.