Housemarque расширяет команду для нового проекта после SAROS

Финская студия Housemarque, известная по Returnal и готовящемуся эксклюзиву для PS5 SAROS, уже начала формировать команду для следующей игры. На официальном сайте разработчиков появилось несколько вакансий, намекающих на амбициозные планы студии.

Сейчас компания ищет сразу нескольких специалистов, включая ведущего программиста по графике. В описании говорится, что кандидат будет работать в тесной связке с техническим директором, арт-директором и архитектором графики, помогая развивать технологии будущего проекта. Отдельный акцент делается на инновациях в области трассировки лучей, освещения и шейдинга, а также на использовании GPGPU-подходов и машинного обучения в реальном времени.

Будущему сотруднику требуется не менее восьми лет опыта в графическом программировании и участие минимум в одном выпущенном AAA-проекте. Также подчёркивается важность интереса к максимальному использованию возможностей железа PlayStation.

Кроме того, студия открыла позицию ведущего аниматора игрового процесса. В описании прямо упоминается работа над «следующим прорывным проектом» команды. От кандидатов ожидают серьёзный опыт в создании анимаций для крупных игр, желательно с управленческим бэкграундом и способностью развивать как идеи, так и саму команду.

Хотя SAROS ещё не вышла, очевидно, что Housemarque уже смотрит дальше и готовит почву для новой амбициозной разработки. Судя по требованиям к специалистам, студия намерена продолжать курс на технологичные и визуально продвинутые проекты для PlayStation.