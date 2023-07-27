Нуарный триллер от российских разработчиков Save Koch появится на консолях 2 августа ©

В конце августа 2023 года разработчик Wooden Monkeys и OverGamez в качестве издателя представят игру Save Koch для Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Save Koch — это стратегическая игра-симулятор о крестном отце мафии, находящемся под угрозой. Неизвестные силы работают сверхурочно, чтобы убрать вас из поля зрения, и в вашем окружении есть подлый крот, который помогает поставить вас и вашу империю на колени.

Вы местный мафиози Джеффри Кох. Ваша империя в Новом Кандинском находится в полном хаосе, потому что неизвестный вдохновитель решил занять ваше место. И они внедрили спящего Крота в вашу операцию. Пришло время действовать, но действовать нужно с умом.

Соберите своих верных солдат и делайте все возможное, чтобы остаться у власти — нанимайте детективов, пытайте свидетелей, изучайте улики — делайте все необходимое, чтобы выяснить, кто стоит за этим нападением, и найти предателя за шесть дней...

Но помните, что все ваши действия или бездействие могут иметь неожиданные последствия — и каждый новый игровой процесс может преподнести новые сюрпризы. Ошибка может стоить чьей-то жизни. Только молитесь, чтобы это было не ваше.