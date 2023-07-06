Симпатичный 3D-платформер-головоломка Scarf добрался до консолей Xbox и PlayStation ©

Лето только началось, а до зимы еще несколько месяцев, но сегодня самое время опробовать симпатичный 3D-платформер-головоломку Scarf на Xbox и PlayStation. Отправляйтесь в атмосферное и эмоциональное путешествие со своим верным спутником, шарфом в виде дракона, и узнайте, что значит быть героем.

Scarf — захватывающий 3D-платформер-головоломка для одного игрока, в котором идиллическая реалистичность симулятора ходьбы сочетается с 3D-игрой-платформером, предлагая аллегорическое путешествие по трем прекрасным мирам.

Как только вы рождаетесь в великолепном мире Scarf, вас сопровождает волшебное существо, способное изменять форму. Как обычный шарф, он обвивает ваш хрупкий аватар. Ему нужна ваша помощь, чтобы найти свой дом и свою мать. Следуйте за душами, укравшими ключи от портала, домой. Во время ваших приключений в Scarf вам придется решать всевозможные все более сложные головоломки, преодолевать пугающие препятствия и открывать новые великолепные места, используя множество интересных механик. Не бойтесь головоломок и испытаний, так как игровая механика вполне снисходительна. Не торопитесь, успокойте дыхание и погрузитесь в этот дикий мир.

Scarf также доступна на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.