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об игре
Scene Investigators 24.10.2023
Логические, Инди, От первого лица
7.2 25 оценок

Представлена цифровая история создания Scene Investigators и саундтрек игры

Юрий Тишанинов

Разработчики из EQ Studios представили два цифровых дополнения к "Месту преступления" для истинных фанатов студии и самой игры.

"История создания "Места преступления" - это 160-страничная книга в цифровом формате, в которой рассказывается о процессе создания игры от самого начала и вплоть до релиза. Таким образом вы сможете узнать:

  • об истории EQ Studios,
  • всё о фазе разработки идей,
  • о различных этапах производства игр,
  • об этапе пост-игровой разработки,
  • о создании музыки,
  • всё о маркетинге,
  • и о многом другом.

Что касается другого продукта, а именно - саундтрека, то разработчики включили в него 12 улучшенных внутриигровых треков, 3 бонусных (расширены или ремикшированы) и 1, который ранее нигде не был продемонстрирован.

"Место преступления" - испытание на дедукцию для любителей жанра тру-крайм. Окажитесь на воссозданных местах преступлений, внимательно изучите улики и проанализируйте возможные мотивы, чтобы узнать, что же произошло на самом деле.

У проекта имеется русская локализация, включающая в себя перевод всего внутриигрового текста

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ГАЗ-М20

Отличная игра. Интересные детективы - вообще сейчас редкость, а здесь прямо постарались - все истории продуманные и довольно реалистичные. Надеюсь, будет вторая часть и достаточно скоро.

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