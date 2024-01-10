Представлена цифровая история создания Scene Investigators и саундтрек игры

Детектив от создателей The Painscreek Killings.

Погрузитесь в мир будущего, где ваш ум — главный инструмент расследования. В роли начинающего следователя вам предстоит раскрыть несколько сложных дел, чтобы получить лицензию.

Осматривая места преступлений, проявите наблюдательность и проницательность. Ищите улики там, где их почти нет. Анализируйте обстановку и выстраивайте логические цепочки. Ваши выводы должны базироваться только на фактах.

Здесь не будет явных зацепок или подсказок. Всё зависит от вашей способности к дедукции. Делайте заметки и фиксируйте любые подозрения. Соединяйте разрозненные детали в единую картину.

Только острый ум и проницательность помогут раскрыть все тайны и сдать экзамен. Сможете ли вы найти ответы там, где другим всё кажется неразрешимой загадкой?