Представлена цифровая история создания Scene Investigators и саундтрек игры

Разработчики из EQ Studios представили два цифровых дополнения к "Месту преступления" для истинных фанатов студии и самой игры.
"История создания "Места преступления" - это 160-страничная книга в цифровом формате, в которой рассказывается о процессе создания игры от самого начала и вплоть до релиза. Таким образом вы сможете узнать:
- об истории EQ Studios,
- всё о фазе разработки идей,
- о различных этапах производства игр,
- об этапе пост-игровой разработки,
- о создании музыки,
- всё о маркетинге,
- и о многом другом.
Что касается другого продукта, а именно - саундтрека, то разработчики включили в него 12 улучшенных внутриигровых треков, 3 бонусных (расширены или ремикшированы) и 1, который ранее нигде не был продемонстрирован.
"Место преступления" - испытание на дедукцию для любителей жанра тру-крайм. Окажитесь на воссозданных местах преступлений, внимательно изучите улики и проанализируйте возможные мотивы, чтобы узнать, что же произошло на самом деле.
У проекта имеется русская локализация, включающая в себя перевод всего внутриигрового текста
Отличная игра. Интересные детективы - вообще сейчас редкость, а здесь прямо постарались - все истории продуманные и довольно реалистичные. Надеюсь, будет вторая часть и достаточно скоро.