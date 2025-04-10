Разработчик Schedule 1 обещает революционную оптимизацию для Steam Deck

Schedule 1, популярная инди-игра от разработчика TVGS, недавно получила подтверждение поддержки Steam Deck. Разработчик заявил, что уже работает над улучшениями и планирует полную оптимизацию в будущих обновлениях. Эта новость вызвала восторг в сообществе, ведь геймеры ждут возможности наслаждаться игрой на портативном устройстве без технических проблем.

Разработчик планирует довести игру до статуса «verified», когда Schedule 1 станет полностью совместимой с контроллерами и экраном Steam Deck. В апреле 2025 года вышло обновление с первыми улучшениями, но основная оптимизация еще впереди. TVGS хочет сделать игру образцом для инди-проектов на этой консоли.

Поддержка Steam Deck и планы по оптимизации Schedule 1 - это шаг вперед для игры и ее поклонников. TVGS показывает, как инди-разработчики могут адаптироваться к новым технологиям, улучшая опыт игроков. Ожидаем, что вскоре Schedule 1 станет одной из лучших игр для Steam Deck.