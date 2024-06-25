Необычный платформер-головоломка SCHiM получил дату выхода

Голландские разработчики Ewoud & Nils объявили, что их инди-платформер SCHiM выйдет из тени 18 июля. Игра будет доступна в Steam, на Xbox One/Series X|S, PlayStation 4/5 и Nintendo Switch по цене $24,99.
Недавно SCHiM успешно прошла через фестиваль Steam "Играм быть", осев в 200 тысячах списков желаний и собрав более 50 тысяч игроков, опробовавших демоверсию. Демоверсия все еще доступна в Steam для тех, кто хочет ее опробовать, а до полноценного релиза осталось меньше месяца. Rock Paper Shotgun высоко оценил демо-версию, назвав ее "довольно лягушачьей!", а IGN Benelux также отметил ее очарование, заявив: "Поиграв в SCHiM всего полчаса, я уже понял, что это очень особенная игра".
В SCHiM игрокам предстоит прыгать между тенями в приятном живом окружении. В этом 3D-платформере элементы света, тени и анимации интегрированы прямо в игровой процесс.