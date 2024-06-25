Необычный платформер-головоломка SCHiM получил дату выхода

Вы попадаете в необычный мир, в котором каждый объект, каждая вещь и каждое живое существо обладают своей собственной душой, своей неповторимой сущностью. Эту сущность называют шхимом, и она является неотъемлемой частью всего сущего. Без шхима ничто не может существовать полноценно, ведь он — это сама суть, квинтэссенция бытия. Но что, если случится непоправимое, и шхим окажется отделён от своего носителя? Именно такая беда приключилась с вашим шхимом, и теперь вы должны отправиться в путешествие, чтобы вернуть его, пока не стало слишком поздно.

SCHiM — это 3D-платформер, который погрузит вас в удивительный мир теней и света. Здесь вам предстоит прыгать по теням, исследовать живописные локации и взаимодействовать с окружающей средой самым неожиданным образом. Разработчики SCHiM сумели искусно интегрировать элементы освещения, теней и анимации непосредственно в игровой процесс, создав тем самым неповторимый игровой опыт.

Каждый уровень SCHiM — это маленькая история, разворачивающаяся в своих уникальных декорациях.