Самурайский экшен Sclash отмечает свой релиз на ПК выпуском трейлера, показанного во время EVO ©

Издательство Just For Games, студия разработки Bevel Bakery и издатель Abiding Bridge сообщили, что Sclash, 2D-файтинг, в котором один удар может убить вашего противника, теперь доступен на ПК в Steam и GOG.

Sclash — это простой в освоении, но сложный в мастерстве двухмерный самурайский файтинг, полный напряженности, в котором одного удара достаточно, чтобы убить. Играйте за нарисованных от руки самураев в красиво нарисованных декорациях и сражайтесь с противником в эпических и торжественных дуэлях, где важен каждый ход. Управляйте своей выносливостью, дыханием и не торопитесь, чтобы нанести смертельный удар.

Выбирайте между 5 персонажами и сражайтесь в автономном режиме или онлайн на 16 красивых сценах, чтобы разблокировать более 50 скинов для своих самураев. Узнайте больше о битве между кланами Аки и Нацу и откройте для себя историю, вдохновленную японской культурой, в режиме истории.