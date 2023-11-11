Самурайский экшен Sclash получил онлайн-режим на ПК

Издатели Just For Games, входящие в группу Maximum Entertainment, и Abiding Bridge в сотрудничестве со студией разработки Bevel Bakery сообщили, что начиная с сегодняшнего дня игроки смогут играть в Sclash онлайн на ПК.
После успешного запуска во время EVO 2023 в Лас-Вегасе версия для ПК наконец-то получила онлайн-режим с откатом сетевого кода, которого хотели игроки. В онлайн-режиме вы можете создавать частные комнаты и присоединяться к ним, а также искать бойцов в системе подбора игроков.
После нескольких недель работы с командой разработчиков над улучшениями и тонкой настройкой онлайн-режима игра наконец выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch. Полная доступность ожидается очень скоро, поскольку в настоящее время игра находится на стадии окончательного утверждения.