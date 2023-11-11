Самурайский экшен Sclash получил онлайн-режим на ПК

Напряжённый файтинг, в котором каждый удар может быть решающим. Вы станете мастером-самураем и примете участие в эпических схватках с другими воинами. Вы должны быть внимательны к своему телу и духу, контролировать свою выносливость и дыхание, и ждать подходящего момента для смертельного удара.

Эта игра требует от вас стратегического мышления и быстрой реакции. Вы должны анализировать своего противника, предугадывать его движения и мастерски использовать своё оружие.