У атмосферного хоррора Scorn появится физическое издание

Атмосферный хоррор Scorn, воплотивший в себе визуальные идеи Ганса Руди Гигера и Здзислава Бексиньского, получит и физическое издание.

Комплект, в который войдут игра, стилбук, цифровой артбук и оригинальный саундтрек в цифровом формате, выйдет осенью для консолей Xbox Series X и PlayStation 5 и будет стоить 50 долларов.

Напомним синопсис:

Scorn — атмосферный приключенческий хоррор от первого лица, действие которого происходит в ужасной искореженной вселенной.

Он вдохновлен хайдеггеровской идеей "заброшенности". Вам предстоит исследовать связанные друг с другом регионы этого кошмарного мира в полном одиночестве. Окружение будет полноценным героем игры.

В каждой локации вас ждут уникальный сюжет, загадки и персонажи, но все вместе они создадут единый мир. На протяжении игры вы будете открывать новые области, изучать разные навыки, искать оружие и предметы и пытаться осмыслить все происходящее.

Честно говоря, пока больше всего впечатляет артбук - может быть, там будут и концепт-арты, не вошедшие в игру?