Жуткий хоррор Scorn прошел полную верификацию для Steam Deck ©

Создатели отвратительного (в хорошем смысле) хоррора Scorn сообщили, что их игра прошла верификацию для консоли Steam Deck. Это означает, что проект прошел тестирование и Valve подтвердила его отличную работу на платформе.

В честь данного события Ebb Software совместно с Kepler Interactive запустили распродажу для Scorn. Теперь вы сможете приобрести игру со скидкой 60% на платформе Steam до 20 июля. Также команда разработчиков выражает искреннюю благодарность своим поклонникам за их непрерывную поддержку. Они ценят ваш энтузиазм и преданность игре Scorn и надеются, что вы будете наслаждаться игрой на платформе Steam Deck.

Scorn — атмосферный приключенческий хоррор от первого лица, действие которого происходит в ужасной и пугающей вселенной. В ней представлено множество разнообразных головоломок, которые нужно проходить посредством использования жутких механизмов.