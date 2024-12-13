На TGA 2024 анонсировали киберпанковое переосмысление культовой гонки 90-х - Screamer

На The Game Awards 2024 разработчики из Milestone представили необычное переосмысление культовой гонки 1995 года — Screamer. Новый проект полностью меняет формат оригинала, превращая классическую аркадную гонку в стильную киберпанковую историю с дрифтом в духе Initial D и кинематографичными кат-сценами от японской студии Polygon Pictures.

Сюжет обновленного Screamer обещает быть насыщенным: в центре внимания — личные драмы, противостояния и человеческие страсти на фоне научно-фантастического антуража. Игрокам предстоит погрузиться в уличный гоночный турнир, организованный загадочным персонажем, которого озвучивает Трой Бейкер.

Геймплей пока остается загадкой, но Milestone заявляет о добавлении инновационных боевых механик и акцента на глубокое повествование. Режиссерская работа над кат-сценами доверена Polygon Pictures, известной по проектам Star Wars: The Clone Wars, Love, Death & Robots и видеоиграм вроде Fortnite и Street Fighter V.

Релиз Screamer ожидается в 2026 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store.