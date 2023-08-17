Более 700 тысяч игроков добавили Sea of Stars в список желаемого в Steam ©

Разработчик Sabotage Studio объявил о том, что грядущая пошаговая японская ролевая игра Sea of Stars набрала впечатляющие 700 000 списков желаний только в сервисе Steam в преддверии выхода игры в продажу в конце этого месяца.

В Sea of Stars играют Валер и Зейл, два персонажа, которым выпала одна и та же судьба - стать воинами Солнца. Каждый из них использует силу Солнца и Луны, чтобы использовать так называемую магию затмения для борьбы со злым алхимиком Плотвой.

В Sea of Stars игроки управляют командой из шести персонажей. В игре также отсутствует "гринд" уровней, поскольку навыки персонажей открываются в процессе прохождения игры и не зависят от количества проведенных боев. Когда происходят сражения, игроки должны использовать свои тактические навыки, чтобы выстоять и упредить мощные атаки противника.

В честь этого события была опубликована новая иллюстрация, которую можно увидеть ниже: