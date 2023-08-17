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Sea of Stars 29.08.2023
6.9 56 оценок

Более 700 тысяч игроков добавили Sea of Stars в список желаемого в Steam

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butcher69
Новости

Разработчик Sabotage Studio объявил о том, что грядущая пошаговая японская ролевая игра Sea of Stars набрала впечатляющие 700 000 списков желаний только в сервисе Steam в преддверии выхода игры в продажу в конце этого месяца.

В Sea of Stars играют Валер и Зейл, два персонажа, которым выпала одна и та же судьба - стать воинами Солнца. Каждый из них использует силу Солнца и Луны, чтобы использовать так называемую магию затмения для борьбы со злым алхимиком Плотвой.

В Sea of Stars игроки управляют командой из шести персонажей. В игре также отсутствует "гринд" уровней, поскольку навыки персонажей открываются в процессе прохождения игры и не зависят от количества проведенных боев. Когда происходят сражения, игроки должны использовать свои тактические навыки, чтобы выстоять и упредить мощные атаки противника.

В честь этого события была опубликована новая иллюстрация, которую можно увидеть ниже:

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
JohnTornton

а сколько купит?

0
eriksvs

Мне рисунок напомнил "Подземелье вкусностей"

0
Faradaiz

Я тоже ее жду

-1
yariko ookami

Выглядит интересно, люблю рпг игры в таком стиле, сейчас играю в похожую по стилистике Chrono trigger, правда она ярпг. Но эту тоже можно будет попробовать, да и системные требования вроде бы более менее лояльные с 4 ГБ ОЗУ. У меня в ПК как раз стоит 4 ГБ.

-1