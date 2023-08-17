Более 700 тысяч игроков добавили Sea of Stars в список желаемого в Steam

Разработчик Sabotage Studio объявил о том, что грядущая пошаговая японская ролевая игра Sea of Stars набрала впечатляющие 700 000 списков желаний только в сервисе Steam в преддверии выхода игры в продажу в конце этого месяца.
В Sea of Stars играют Валер и Зейл, два персонажа, которым выпала одна и та же судьба - стать воинами Солнца. Каждый из них использует силу Солнца и Луны, чтобы использовать так называемую магию затмения для борьбы со злым алхимиком Плотвой.
В Sea of Stars игроки управляют командой из шести персонажей. В игре также отсутствует "гринд" уровней, поскольку навыки персонажей открываются в процессе прохождения игры и не зависят от количества проведенных боев. Когда происходят сражения, игроки должны использовать свои тактические навыки, чтобы выстоять и упредить мощные атаки противника.
В честь этого события была опубликована новая иллюстрация, которую можно увидеть ниже:
а сколько купит?
Мне рисунок напомнил "Подземелье вкусностей"
Я тоже ее жду
Выглядит интересно, люблю рпг игры в таком стиле, сейчас играю в похожую по стилистике Chrono trigger, правда она ярпг. Но эту тоже можно будет попробовать, да и системные требования вроде бы более менее лояльные с 4 ГБ ОЗУ. У меня в ПК как раз стоит 4 ГБ.