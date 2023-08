Физическое издание Sea of Stars выйдет в начале 2024 года ©

Компания iam8bit выпустит физическое издание пошаговой ролевой игры Sea of Stars, разработанной студией Sabotage, в начале 2024 года.



Более подробная информация не сообщается, однако на рекламном изображении, опубликованном вместе с анонсом, показаны обложки для PlayStation 5, Xbox Series X / Xbox One и Switch. Будет ли выпущено физическое издание для PlayStation 4, неизвестно.



Sea of Stars выйдет в цифровом виде для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam 29 августа. Кроме того, игра будет доступна через PlayStation Plus для участников программы PlayStation Extra и Premium, а также через Xbox Game Pass для консолей и ПК.