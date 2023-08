JRPG Sea of Stars стала возможной только благодаря успеху метроидвании The Messenger ©

Sea of Stars наконец-то выйдет в конце августа после довольно долгого ожидания. Однако в новом интервью PC Gamer креативный директор и сценарист Тьерри Буланже (Thierry Boulanger) рассказал, что только благодаря успеху The Messenger студия Sabotage смогла создать новую JRPG.

Команда разработчиков The Messenger состояла из семи человек. На этот раз их около 26. План создания The Messenger заключался в том, что если он сработает, то мы получим возможность сделать "ролевую игру". Это был хороший проект для компании. Небольшой масштаб, меньший риск и легкая продажа. Такое ощущение, что все произошло в правильном порядке.

Да, предыдущим гамбитом Sabotage Studios, предшествовавшим ее выходу в жанре ретро-JRPG, была метроидвания. И не просто метроидвания, потому что The Messenger была довольно успешной на момент своего выхода в 2018 году и впоследствии была названа одним из лучших представителей жанра в целом.

Буланже и компания сделали свой вариант метроидвании, а теперь накладывают свою печать на жанр JRPG. Sea of Stars явно вдохновлена старыми пошаговыми JRPG, такими как Chono Trigger, что сразу же становится очевидным, как только вы увидите пиксель-арт новой игры и то, как происходит пошаговый бой.

Sea of Stars выйдет всего через две недели, 29 августа, и будет представлена на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch. Если вы являетесь подписчиком PS Plus или Xbox Game Pass, то у нас есть отличная новость: Sea of Stars будет доступна на обоих сервисах подписки с первого дня. Кстати, игра получит перевод на русский язык.