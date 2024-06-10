Killing Floor 3 получила новый геймплейный трейлер

Компания-разработчик Tripwire Interactive объявила, что хоррор-шутер от первого лица Killing Floor 3 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store в начале 2025 года.
«Мы невероятно рады, что игроки смогут окунуться в мир экшена-хоррора, который мы создаем для Killing Floor 3», — сказал креативный директор Tripwire Interactive Брайан Винья в пресс-релизе. «Сегодня мы выпустили наш первый игровой трейлер, который дает фанатам расширенный обзор игры, над которой мы работали, и ту настоящую бойню, которую они могут ожидать, когда Killing Floor 3 выйдет в начале 2025 года!»
Трейлер игрового процесса Killing Floor 3 представляет первых трех новых игровых специалистов Nightfall, включая долгожданное возвращение любимого фанатами коммандос, мистера Фостера. Каждый специалист поставляется с собственным уникальным набором навыков и умений, дающих им и их команде преимущество в бою, включая арсенал полностью настраиваемого оружия и смертоносных современных военных гаджетов. Карты в Killing Floor 3 оживают с новыми уровнями вертикальности и проходимости и, в сочетании с достижениями в движении игрока, такими как рывок и лазание, а также добавлением смертоносных ловушек окружающей среды, дают специалистам новые стратегии адаптации и выживания. Зеды были переработаны для максимального разрушения, и с улучшениями в вооружении, движении, ИИ и поведении врагов их новые методы уничтожения специалистов стали более ужасными и эффективными, чем когда-либо. И, наконец, впервые фанаты могут полюбоваться одним из последних творений Horzine: Импалером.
Оп па, в это мы играем. 500 часов во 2 часть, в первую играли с одноклассником с одного компа по очереди.
Если 1 безнадежно устарела, то 2 еще нет, но выглядит как понос в 24 году и уже как пару лет я прекратил в неё играть. А тут играть и играть на годы вперед.