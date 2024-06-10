Bethesda опубликовала трейлер к вышедшему июньскому обновлению Starfield

Для Starfield стал доступен новый контент благодаря июньскому обновлению. Он включает в себя Альянс следопытов, организацию охотников за головами, позволяющую преследовать и уничтожать цели.
Одно из таких заданий заключается в поиске Starjacker. Завершение этого задания дает новый костюм и лучевое оружие. Еще одна миссия, The Vulture, теперь доступна в Creations (с поддержкой модов на всех платформах), и Bethesda планирует периодически добавлять новые. Цели, о которых идет речь, можно убедить пойти мирно или атаковать напрямую.
Также есть изменения, связанные с качеством жизни, такие как создание боеприпасов, улучшения оружия ближнего боя (включая различные уровни с большим уроном) и моддинг.
Starfield доступна для Xbox Series X/S и ПК.
ск тоже доступна в стиме
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