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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 087 оценок

Bethesda опубликовала трейлер к вышедшему июньскому обновлению Starfield

monk70
Новости

Для Starfield стал доступен новый контент благодаря июньскому обновлению. Он включает в себя Альянс следопытов, организацию охотников за головами, позволяющую преследовать и уничтожать цели.

Одно из таких заданий заключается в поиске Starjacker. Завершение этого задания дает новый костюм и лучевое оружие. Еще одна миссия, The Vulture, теперь доступна в Creations (с поддержкой модов на всех платформах), и Bethesda планирует периодически добавлять новые. Цели, о которых идет речь, можно убедить пойти мирно или атаковать напрямую.

Также есть изменения, связанные с качеством жизни, такие как создание боеприпасов, улучшения оружия ближнего боя (включая различные уровни с большим уроном) и моддинг.

Starfield доступна для Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Jim_son

ск тоже доступна в стиме
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